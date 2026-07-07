Интер е на крачка от привличането на израелски национал

Италианският шампион Интер е все по-близо до финализирането на трансфера на крилото Анан Халайли, който е напът да акостира на „Сан Сиро“. „Нерадзурите“ са постигнали споразумение с играча и вече са в заключителна фаза на преговорите с белгийския му клуб Юнион Сен Жилоаз. Очаква се Халайли да подпише петгодишен договор, като заплащането му ще нараства с времето, започвайки от 2 милиона евро нетно на сезон.

„Споразумението между Интер и играча е пълно. Техническият проект, представен от клуба, е убедил футболиста, който е дал зелена светлина за преминаването си в Италия. Разговорите с Унион Сен Жилоаз също са в много напреднал етап. Сделката е структурирана на базата на 25 милиона евро плюс бонуси“, съобщава „Спортиталия“.

Комо се опитва да изпревари Интер за израелски национал

Медията добавя, че в следващите ден-два се очакват нови директни контакти между двата клуба, за да се финализира структурата на бонусите и сделката да бъде окончателно завършена.

Въпреки слуховете за евентуална конкуренция, като се споменаваше името на Комо, откъдето обаче отрекоха подобен интерес, разминаванията между страните вече са минимални. Съществува увереност, че трансферът ще бъде осъществен веднага щом последните детайли около бонусите бъдат уточнени. Този ход ще отговори на един от най-ясните приоритети на Интер през това лято. Както многократно бе съобщавано по време на трансферния прозорец, „нерадзурите“ търсят нов играч за десния фланг, който да наследи Дензъл Дъмфрис, а името на Халайли постоянно е начело в списъка им с желани футболисти.

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Снимки: Gettyimages