Стефани Фрапар ще заема ключова съдийска позиция в УЕФА

Изпълнителният комитет на УЕФА официално назначи известната френска реферка Стефани Фрапар на позицията на отговорник по съдийството в Съдийската комисия на европейската футболна централа.

Фрапар е изградила една от най-забележителните съдийски кариери в съвременния футбол. Тя е международен рефер от 2010 г. и е ръководила над 100 мача под егидата на УЕФА. Кариерата ѝ се отличава с постоянство, професионализъм и поредица от исторически назначения. Сред тях е финалът за Суперкупата на УЕФА през 2019 г. между Ливърпул и Челси в Истанбул, когато тя стана първата жена, ръководила мъжки финален мач на УЕФА.

🤝 We’re delighted to share that Stéphanie Frappart has been appointed as Refereeing Officer on the UEFA Referees Committee.



Stéphanie has officiated more than 100 UEFA matches and made history as the first female referee to take charge of a UEFA men’s title match. — UEFA (@UEFA) June 25, 2026

Тя също така беше първата жена, която свири мач от мъжката Лига 1, двубой от Шампионската лига на УЕФА за мъже и среща от Световното първенство по футбол за мъже на ФИФА, което допълнително затвърди статута ѝ сред най-успешните съдии в спорта.

В новата си роля Фрапар ще допринася за стратегическото развитие на съдийството в цяла Европа. Тя ще подпомага работата на УЕФА по назначенията на рефери, наблюдението на представянето им, техническите насоки и продължаващото развитие на длъжностните лица за състезанията на УЕФА.

Стефани Фрапар ще свири финала на Европейското за жени между Англия и Испания

От УЕФА изказаха благодарност на напускащия отговорник по съдийството Дагмар Дамкова за нейния значителен принос към елитното съдийство през годините. Нейната отдаденост, експертиза и служба са високо оценени.

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