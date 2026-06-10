Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Христо Янев извежда ЦСКА за първа тренировка през новия сезон - на живо от Панчарево
  1. Sportal.bg
  2. Барселона W
  3. Телевизионната аудитория на женската Шампионска лига е нараснала значително през изминалия сезон, съобщава УЕФА

Телевизионната аудитория на женската Шампионска лига е нараснала значително през изминалия сезон, съобщава УЕФА

  • 10 юни 2026 | 16:02
  • 418
  • 0
Телевизионната аудитория на женската Шампионска лига е нараснала значително през изминалия сезон, съобщава УЕФА

Телевизионната аудитория на женското издание на Шампионската лига е нараснала драстично през настоящия сезон и е двойно повече от очакваното, съобщава Европейската футболна асоциация (УЕФА). От организацията добавят, че според предварителни данни двубоите са гледани от 44.5 милиона зрители.  УЕФА регистрира повече от 39.7 милиона гледания до финалния мач. Двубоите се излъчват в 207 страни и сред тях има 30 безплатни телевизионни канала.  Клиповете в социалните мрежи също бележат значителен ръст до 937 милиона гледания, което е скок с 50% от миналия сезон.

Жените на Барселона си върнаха европейския трон
Жените на Барселона си върнаха европейския трон

Реакциите са 1.49 милиарда (+44%), а коментарите са 52 милиона (+16%). За това помага и повишаването на качеството, след като 49% от мачовете бяха решени от един гол, а 33% завършиха с обрати.  "От чисто спортна гледна точка, нивото е значително повишено и това се отразява в гледанията. Постигнахме нови рекорди в женския клубен футбол. Билетите за финала бяха разпродадени, а домакинът Норвегия направи всичко, което очаквахме", каза Надин Кеслер - ръководител на дирекция "Женски футбол" към УЕФА. Сезонът завърши на 23 май, когато Барселона победи Олимпик Лион в Осло

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

"Мондиал Класик": Папагала от Акапулко

"Мондиал Класик": Папагала от Акапулко

  • 10 юни 2026 | 16:22
  • 2493
  • 2
Иранските национали са готови да напускат терена по време на мачовете си от Мондиал 2026

Иранските национали са готови да напускат терена по време на мачовете си от Мондиал 2026

  • 10 юни 2026 | 16:20
  • 1039
  • 1
Уест Хам обяви раздяла с трима след изпадането

Уест Хам обяви раздяла с трима след изпадането

  • 10 юни 2026 | 16:18
  • 1181
  • 0
Интер е много близо до защитник на Удинезе

Интер е много близо до защитник на Удинезе

  • 10 юни 2026 | 16:02
  • 2101
  • 0
От Ман Юнайтед обявиха раздяла с трима

От Ман Юнайтед обявиха раздяла с трима

  • 10 юни 2026 | 15:44
  • 4132
  • 2
Легендата Кийн и Бруно са потушили напрежението по между си с разговор след словесните престрелки

Легендата Кийн и Бруно са потушили напрежението по между си с разговор след словесните престрелки

  • 10 юни 2026 | 15:08
  • 1220
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Христо Янев говори за целите, селекцията и по други важни теми за ЦСКА

Христо Янев говори за целите, селекцията и по други важни теми за ЦСКА

  • 10 юни 2026 | 16:54
  • 3005
  • 4
Веласкес избра Левски пред Сампдория, ето какво каза

Веласкес избра Левски пред Сампдория, ето какво каза

  • 10 юни 2026 | 15:22
  • 16178
  • 37
Венци: Кой друг български клуб е като нас - Балов ще играе в ШЛ

Венци: Кой друг български клуб е като нас - Балов ще играе в ШЛ

  • 10 юни 2026 | 17:18
  • 1280
  • 5
Защо Никола Цолов няма да дебютира във Формула 1 този уикенд

Защо Никола Цолов няма да дебютира във Формула 1 този уикенд

  • 10 юни 2026 | 17:07
  • 2997
  • 0
Хулио Веласкес: Целите са ясни! Новите попълнения трябва да покажат глад

Хулио Веласкес: Целите са ясни! Новите попълнения трябва да покажат глад

  • 10 юни 2026 | 15:24
  • 8960
  • 32
Локо (София) отмъкна голмайстора на Втора лига под носа на Ботев (Пловдив)

Локо (София) отмъкна голмайстора на Втора лига под носа на Ботев (Пловдив)

  • 10 юни 2026 | 14:18
  • 15226
  • 19