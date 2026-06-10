Телевизионната аудитория на женската Шампионска лига е нараснала значително през изминалия сезон, съобщава УЕФА

Телевизионната аудитория на женското издание на Шампионската лига е нараснала драстично през настоящия сезон и е двойно повече от очакваното, съобщава Европейската футболна асоциация (УЕФА). От организацията добавят, че според предварителни данни двубоите са гледани от 44.5 милиона зрители. УЕФА регистрира повече от 39.7 милиона гледания до финалния мач. Двубоите се излъчват в 207 страни и сред тях има 30 безплатни телевизионни канала. Клиповете в социалните мрежи също бележат значителен ръст до 937 милиона гледания, което е скок с 50% от миналия сезон.

Жените на Барселона си върнаха европейския трон

Реакциите са 1.49 милиарда (+44%), а коментарите са 52 милиона (+16%). За това помага и повишаването на качеството, след като 49% от мачовете бяха решени от един гол, а 33% завършиха с обрати. "От чисто спортна гледна точка, нивото е значително повишено и това се отразява в гледанията. Постигнахме нови рекорди в женския клубен футбол. Билетите за финала бяха разпродадени, а домакинът Норвегия направи всичко, което очаквахме", каза Надин Кеслер - ръководител на дирекция "Женски футбол" към УЕФА. Сезонът завърши на 23 май, когато Барселона победи Олимпик Лион в Осло.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google