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УЕФА наказа Ювентус заради финансови нарушения

  • 30 юни 2026 | 21:25
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УЕФА наказа Ювентус заради финансови нарушения

Ювентус е отнесъл наказание от УЕФА заради нарушаване на една от регулациите, свързани с Финансовия феърплей, съобщават италианските медии.

Става въпрос за правилото, според което даден клуб може да регистрира максимум 60 млн. евро като загуби за тригодишен период. Между 2022 и 2025 година обаче Ювентус е допуснал много по-висок от позволения дефицит, което е предизвикало санкции от евроцентралата. Така се е наложило двете страни да постигнат тригодишно споразумение, като в този период клубът трябва отново да стане изряден. Сега “Старата госпожа” е глобена с 6 млн. евро, но ако не бъдат изпълнени междинните цели, ще има още една санкция в размер на 14 млн. евро, която в момента е само условна. Освен това следващият отчет на клуба при регистрацията на играчите в евротурнирите трябва да бъде с по-ниски разходи от тези, които са били представени през февруари. При по-продължително неспазване на правилото пък може да се стигне до по-сериозни наказания, включително изваждане от евротурнирите.

Сред останалите клубове, които са били уличени в нарушения от УЕФА, са Астън Вила, Челси, Нюкасъл, Нотингам Форест, Ница, Страсбург, АЕК, Фиорентина и Фенербахче.

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Снимки: Gettyimages

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