Арсенал започна преговори за Гимараеш, но получи първото “не”

Арсенал е осъществил официален контакт с Нюкасъл за евентуалния трансфер на Бруно Гимараеш. Според Фабрицио Романо това се е случило в последните 24 часа. “Топчиите” са се опитали да стартират преговорите от 55 милиона паунда, но незабавно са получили отказ от ръководството на “свраките”, което е обявило, че няма начин да продаде бразилеца на тази цена.

По принцип Нюкасъл иска да задържи 28-годишния Гимараеш, към когото се говореше, че интерес има и Манчестър Юнайтед.

Гимараеш бе привлечен на “Сейнт Джеймсис Парк” през 2022-ра от Лион срещу първоначална сума от 35 милиона паунда. До момента той има 195 мача за Нюкасъл и 31 гола. До края на настоящия му договор остават още две години. Според Романо самият футболист е оставил всичко в ръцете на клуба и не настоява за трансфер, тъй като изпитва голямо уважение към Нюкасъл.

Друг халф на "свраките" - Сандро Тонали, също бе свързван с Арсенал, но сега изглежда по-близо до Тотнъм, който предложи 80 милиона паунда за него. Тази оферта обаче бе отхвърлена. Нюкасъл пък вече продаде Антъни Гордън на Барселона.

🚨🇧🇷 Arsenal made formal approach in last 24h for Bruno Guimarães.



Plan to try open talks for £55m was immediately rejected by Newcastle.#NUFC want to keep Bruno and told Arsenal they won’t sell for that fee.



🎥 https://t.co/gYgZwHcNf5 pic.twitter.com/wrR2PY72Rz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google