Брайтън привлече съотборник на Груев за 20 млн. паунда

Брайтън официално обяви привличането на Паскал Струйк от Лийдс. Трансферната сума, която „чайките“ ще платят за правата на защитника, възлиза на 20 милиона паунда.

26-годишният централен бранител подписа договор с новия си клуб за срок от пет години. Той беше част от състава на Лийдс от 2018 г. насам.

Struijk is a Seagull. 💙🤍 pic.twitter.com/tyghlYIvDR — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 30, 2026

През изминалия сезон Струйк записа 34 мача в Премиър лийг, в които се отличи с една асистенция и получи пет жълти картона.

Вече бившият съотборник на Илия Груев е минал през академиите на АДО Ден Хааг и Аякс, а в професионалния футбол е играл само за тима от "Елънд Роуд".

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