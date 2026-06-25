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Арсенал откупи правата на Инкапие

  • 25 юни 2026 | 16:36
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Арсенал откупи правата на Инкапие

Арсенал официално обяви, че клубът е активирал опцията да откупи от Байер (Леверкузен) правата на Пиеро Инкапие. Бранителят пристигна на “Емиратс” под наем през миналото лято и изигра 39 мача във всички турнири, помагайки на “топчиите” за първата им шампионска титла от 22 години. Той започна като титуляр и във финала на Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен.

Инкапие стана играч на месеца на Арсенал през февруари и април.

Според “Скай спортс” опцията за откупуването на бранителя е в размер на 40 милиона евро. Еквадорецът подписа договор за пет години с лондончани.

В последните седмици се говореше, че Жозе Моуриньо иска Реал Мадрид да отмъкне Инкапие. Това явно е принудило Арсенал да активира по-бързо опцията за откупуване.

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