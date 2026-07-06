Веласкес и Далибор Драгич в приятелски разговор на стадиона в Баня Лука

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес проведе кратък разговор с трикратния шампион със "сините" Далибор Драгич преди официалната тренировка на българския първенец преди утрешния сблъсък с Борац от първия квалификационен кръг на Шампионската лига.

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Сърцатият бранител заигра на "Герена" през есента на 1999 г. и записа общо 68 мача за столичния гранд. Освен трите шампионски титли, Драгич е и двукратен носител на Купата на България.

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Както е известно, Левски стартира похода си в най-престижния европейски клубен турнир с гостуване в Баня Лука. Двубоят на Градския стадион е във вторник от 21:30 часа и ще бъде ръководен от турския съдия Мехмет Тюркмен.

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Снимки: Startphoto