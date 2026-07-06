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  3. Веласкес и Далибор Драгич в приятелски разговор на стадиона в Баня Лука

Веласкес и Далибор Драгич в приятелски разговор на стадиона в Баня Лука

  • 6 юли 2026 | 20:41
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Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес проведе кратък разговор с трикратния шампион със "сините" Далибор Драгич преди официалната тренировка на българския първенец преди утрешния сблъсък с Борац от първия квалификационен кръг на Шампионската лига.  

Драгич: Левски е на прав път, Хулио Веласкес ни донесе най-голямата радост
Драгич: Левски е на прав път, Хулио Веласкес ни донесе най-голямата радост

Сърцатият бранител заигра на "Герена" през есента на 1999 г. и записа общо 68 мача за столичния гранд. Освен трите шампионски титли, Драгич е и двукратен носител на Купата на България.

Хулио Веласкес: Трябва да сме здраво стъпили на земята
Хулио Веласкес: Трябва да сме здраво стъпили на земята

Както е известно, Левски стартира похода си в най-престижния европейски клубен турнир с гостуване в Баня Лука. Двубоят на Градския стадион е във вторник от 21:30 часа и ще бъде ръководен от турския съдия Мехмет Тюркмен. 

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Снимки: Startphoto

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