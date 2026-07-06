Драгич: Левски е на прав път, Хулио Веласкес ни донесе най-голямата радост

Бившият защитник на Левски Далибор Драгич сподели очакванията си за утрешния мач срещу Борац от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Един от любимците на "синята" публика говори пред българските репортери на Градския стадион в Баня Лука.

"Бях на последния мач срещу Лудогорец, след който беше награждаването за титлата. Наско Сираков ме беше поканил. Чакахме дълго време. 17 години са много време. Казах на Хулио Веласкес, че съм играл в отбора. Че три пъти съм бил шампион на България, както и двукратен носител на Купата. Казах му, че когато пристигна, всички в България бяха скептични, а той ни донесе най-голямата радост, която чакахме 17 години.

Веласкес и Далибор Драгич в приятелски разговор на стадиона в Баня Лука

Очаквам, че Левски ще излезе като победител след тези два мача и ще се класира във втория квалификационен кръг. Треньор на Борац е моят приятел Винко Маринович. Тимът играе много по-силно вкъщи. Имат опитни футболисти, както и няколко чужденци. Тук ще играят агресивно. Миналата година играха в групите на Лигата на конференциите. Левски е много силен отбор, със страхотни фенове, така че на Борац със сигурност ще му бъде много трудно.

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Мисля, че Левски е на прав път с ръководството, с Наско Сираков, с Хулио Веласкес и неговия треньорски щаб. Мисля, че времето на Лудогорец мина. Сега е нашето време.



Чета за Левски - знам, че бяха взети 4-5 нови попълнения. Вярвам, че всичко ще бъде наред. Левски завинаги ще бъде в моето синьо сърце. Може би ще дойда в София на реванша срещу Борац (Баня Лука). Дано успеем да се класираме и за основната фаза на Шампионска лига", заяви Далибор Драгич.

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Снимки: Startphoto