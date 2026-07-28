Сдружение “Ангели на пътя” ще подпомогне закупуването на медицинска апаратура за детската реанимация на “Пирогов”

Сдружение “Ангели на пътя” обяви каузата, за която ще дари средствата, събрани от благотворителния мач в памет на загиналите в автомобилна катастрофа през юни юноши на Славия Боби и Мишо. Средствата ще отидат за закупуването на медицинска апаратура за детската реанимация на УМБАЛСМ “Пирогов”.

Ето какво написаха от сдружението:

“Когато загубихме Мишо и Боби, обещахме, че няма да позволим болката да остане само сълзи. Обещахме тя да се превърне в надежда. В живот.

Днес, от името на Сдружение "Ангели на пътя", обявяваме каузата, която избрахме в памет на Мишо, Боби и на всички деца, загинали по българските пътища.

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С огромна благодарност и признателност благодарим на ръководствата на ПФК "Славия", ПФК "Левски" и ЦСКА, които застанаха зад благотворителния турнир не като съперници, а като хора с големи сърца.

Специални благодарности отправяме към Ангел Славков – директор на Академията на ПФК "Славия", за неговата човечност, съпричастност и отдаденост, както и към всички организатори, участници, доброволци и дарители, които доказаха, че доброто винаги намира път.

Благодарение на всички вас в Сдружение "Ангели на пътя" постъпиха 5 360 евро. Тези средства няма да останат просто сума. Те ще се превърнат в шанс за живот.

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След днешната ни среща с директора на УМБАЛСМ „Пирогов“ ще бъде избрана необходимата медицинска апаратура според събраните средства. Тя ще бъде закупена и дарена за Детската реанимация на "Пирогов" – от името на Сдружение "Ангели на пътя", ПФК "Славия" и всички хора с добри сърца, които се включиха в тази кауза.

Избрахме именно това отделение, защото там всеки ден се водят най-тежките битки. Там пристигат най-тежко пострадалите деца от цяла България. Там лекарите и медицинските сестри не броят работните часове – те броят спасените детски животи. Детската клиника и интензивното лечение в „Пирогов“ са сред водещите звена за спешна помощ в страната, където ежегодно се лекуват хиляди деца, а стотици преминават през детската реанимация в критично състояние.

Защото Мишо и Боби няма как да се върнат. Но ако това дарение помогне дори едно дете да се прибере живо при майка си и баща си... значи те ще продължат да живеят чрез спасения живот.

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Това не е краят на нашата кауза. Това е само началото. Ще продължим да се борим за безопасността по пътищата. Ще продължим да помагаме. Ще продължим да пазим паметта на нашите деца жива – не само с цветя и сълзи, а с дела, които спасяват човешки живот.

Мишо и Боби – това е за вас. За всички ангели, които вече ги няма. И за всички деца, които трябва да останат живи.

Благодарим на всеки един от вас. За доверието. За подкрепата. За това, че доказахте, че когато сме заедно, дори най-голямата болка може да се превърне в надежда”.

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