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Левски с важна информация за феновете на стадиона в Баня Лука

  • 7 юли 2026 | 15:42
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Слушай на живо: Борац Баня Лука - Левски

ПФК „Левски" информира своите привърженици, че домакините от ФК „Борац" са организирали фен зона, разположена непосредствено до сектора, предназначен за "сините" фенове на стадион „Градски” в Баня Лука. Очаква се тя да отвори около 15:00 часа. Важно е да се има предвид, че след влизане във фен зоната няма да бъде възможно нейното напускане. За привържениците, които ще пътуват с автомобили, е осигурен паркинг в близост до фензоната. На територията и ще се предлагат храни и напитки.

https://maps.app.goo.gl/1fcYbdzJAYSJbmuY7?g_st=iv ПФК

„Левски" призовава всички свои привърженици да спазват указанията на организаторите и органите на реда, за да бъде осигурено безпроблемното протичане на организацията преди и по време на двубоя.

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