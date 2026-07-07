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  3. От Левски: Когато "синият" лъв изреве, ще се чуе чак в Босна! Елате да гледаме заедно мача с Борац

От Левски: Когато "синият" лъв изреве, ще се чуе чак в Босна! Елате да гледаме заедно мача с Борац

  • 7 юли 2026 | 17:04
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Слушай на живо
Слушай на живо: Борац Баня Лука - Левски

От Левски публикуваха мотивиращо видео часове преди първия официален мач за сезона срещу Борац (Баня Лука) от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Ръководството на "сините" призоваха феновете да дойдат и да гледат двубоя на видеостената, която ще бъде пред сектор "А" на стадион "Георги Аспарухов"

"Когато "синият" лъв изреве, ще се чуе чак в Босна. Дори когато любимият "Левски" играе на стотици километри, нашият дом ни събира. Защото сме семейство. Елате да гледаме заедно мача с "Борац". Очакваме ви след 19:00 часа", написаха от клуба.

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