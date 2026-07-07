Кокала: На хартия всички противници са преодолими, докато не се срещнеш с тях

Слушай на живо: Борац Баня Лука - Левски

Бившият играч и треньор на Левски Емил Велев коментира в типичен стил очакванията, които има към "сините" преди първата битка с Борац. Днес тимът на Хулио Веласкес стартира похода си в Шампионската лига с гостуване в Баня Лука.

"Не съм следил обстойно подготовката на Левски, запознат съм с това, което се пише по медиите. Виждам кой е взет и като цяло какви нови играчи има в отбора. От опонентите в контролите не мога да си направя равносметка. Академик (Свищов), Етър... малко несериозно ми идва с тези отбори да се тренираш за европейските мачове. За новите тепърва ще градя мнение, както се казва - не съм ги виждал дори и на снимка", заяви Велев пред "Мач Телеграф".

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"Шест нови играчи не е никак малка бройка, звучи ми оптимално. От контролите, които се изиграха, единствено Ботев (Враца) затрудни Левски. В другите мачове не съм видял нещо голямо да се е случило. Пак ще кажа - това не е подготовка за големите европейски мачове. По-добре да играеш с втория си отбор или със старша възраст, а не с Академик (Свищов). Но това си е програмата на треньорския щаб. Така са решили и така са направили, аз само споменавам факти", допълни Кокала, след което коментира и очакванията си за предстоящата еврокампания

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"Очаквам Левски да изглежда добре в Босна. Това е първи мач и той е най-важен. Тимът трябва да отбележи гол и да се върне с добър резултат. На хартия всички противници са преодолими, докато не се срещнеш с тях. Тогава виждаш дали си добър или не", отчете Велев.

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