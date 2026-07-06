Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски с последно занимание преди важния мач с Борац – на живо от Баня Лука с новините от лагера на „сините“
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Видеостена на "Герена" за Борац - Левски

Видеостена на "Герена" за Борац - Левски

  • 6 юли 2026 | 19:54
  • 384
  • 0
Видеостена на "Герена" за Борац - Левски
Слушай на живо
Слушай на живо: Борац Баня Лука - Левски

От Левски съобщиха, че утре на стадион "Геоорги Аспарухов" ще има видеостена, на която феновете ще имат възможност да гледат първия мач срещу Борац от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Както е известно, "сините" привърженици получиха около 500 билета за гостуването в Баня Лука.

Хулио Веласкес: Трябва да сме здраво стъпили на земята
Хулио Веласкес: Трябва да сме здраво стъпили на земята

Ето какво написаха от клуба:

"Левскари,

Благодарим Ви за огромния интерес към гостуването на Борац в Баня Лука. За огромно съжаление, отпуснатите билети за наши привърженици са крайно недостатъчни, за да удовлетворят всички желаещи, но всичко е съобразено с правилата на УЕФА и ние като клуб няма какво повече да направим.

Левски представи втория си екип за новия сезон, излиза с него още утре срещу Борац
Левски представи втория си екип за новия сезон, излиза с него още утре срещу Борац

За сметка на това сме подготвили нещо специално за всички, които имат желание да гледат двубоя в левскарска компания. На стадион "Георги Аспарухов" ще има видеостена пред Сектор "А". Събитието започва в 19:00 часа, а в района на стадиона ще Ви очакват вкусна храна, освежаващи напитки, музика и още много изненади.

Макар отборът да е на стотици километри, нека отново разтресем София така, както само ние, "сините", можем. Да пеем, да се забавляваме и да подкрепяме Левски. Повярвайте ни – Вашата енергия ще се усети дори в Босна".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Черно море с интензивни тренировки на "Младост"

Черно море с интензивни тренировки на "Младост"

  • 6 юли 2026 | 15:30
  • 1291
  • 4
Кюстендил се подсили с бивш капитан на Марек и голям талант на Славия

Кюстендил се подсили с бивш капитан на Марек и голям талант на Славия

  • 6 юли 2026 | 15:17
  • 1904
  • 8
Играчите на ЦСКА посетиха "Армията", надъхват се за мача срещу Дери Сити

Играчите на ЦСКА посетиха "Армията", надъхват се за мача срещу Дери Сити

  • 6 юли 2026 | 15:13
  • 12188
  • 42
Още футболни вечери в ресторанта на Бала

Още футболни вечери в ресторанта на Бала

  • 6 юли 2026 | 14:43
  • 1309
  • 1
Пламен Андреев беше на терена 63 минути в първия си мач с екипа на Дебрецен

Пламен Андреев беше на терена 63 минути в първия си мач с екипа на Дебрецен

  • 6 юли 2026 | 14:20
  • 2046
  • 4
Фондация "Стилиян Петров" дарява медицинска апаратура за над 100 хил. евро

Фондация "Стилиян Петров" дарява медицинска апаратура за над 100 хил. евро

  • 6 юли 2026 | 13:45
  • 844
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Григор с пробив преднина в третия сет

Григор с пробив преднина в третия сет

  • 6 юли 2026 | 19:42
  • 17078
  • 35
Хулио Веласкес: Трябва да сме здраво стъпили на земята

Хулио Веласкес: Трябва да сме здраво стъпили на земята

  • 6 юли 2026 | 19:49
  • 7132
  • 7
Тръмп потвърди, че е говорил с Инфантино за Балогун, давайки примери с Меси, Роналдо и Кейн

Тръмп потвърди, че е говорил с Инфантино за Балогун, давайки примери с Меси, Роналдо и Кейн

  • 6 юли 2026 | 18:12
  • 5984
  • 49
Вабанк: Бразилия търси виновник! Край ли е за Роналдо?

Вабанк: Бразилия търси виновник! Край ли е за Роналдо?

  • 6 юли 2026 | 18:55
  • 2980
  • 2
Инфантино излезе със своето обяснение по скандалния казус

Инфантино излезе със своето обяснение по скандалния казус

  • 6 юли 2026 | 19:35
  • 4582
  • 8
Борац набутва феновете на Левски в клетка

Борац набутва феновете на Левски в клетка

  • 6 юли 2026 | 11:39
  • 29441
  • 252