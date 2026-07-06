Видеостена на "Герена" за Борац - Левски

Слушай на живо: Борац Баня Лука - Левски

От Левски съобщиха, че утре на стадион "Геоорги Аспарухов" ще има видеостена, на която феновете ще имат възможност да гледат първия мач срещу Борац от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Както е известно, "сините" привърженици получиха около 500 билета за гостуването в Баня Лука.

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Ето какво написаха от клуба:

"Левскари,

Благодарим Ви за огромния интерес към гостуването на Борац в Баня Лука. За огромно съжаление, отпуснатите билети за наши привърженици са крайно недостатъчни, за да удовлетворят всички желаещи, но всичко е съобразено с правилата на УЕФА и ние като клуб няма какво повече да направим.

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За сметка на това сме подготвили нещо специално за всички, които имат желание да гледат двубоя в левскарска компания. На стадион "Георги Аспарухов" ще има видеостена пред Сектор "А". Събитието започва в 19:00 часа, а в района на стадиона ще Ви очакват вкусна храна, освежаващи напитки, музика и още много изненади.

Макар отборът да е на стотици километри, нека отново разтресем София така, както само ние, "сините", можем. Да пеем, да се забавляваме и да подкрепяме Левски. Повярвайте ни – Вашата енергия ще се усети дори в Босна".

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