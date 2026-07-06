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Левски с последно занимание преди важния мач с Борац – на живо от Баня Лука с новините от лагера на „сините“
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  3. Хулио Веласкес: Трябва да сме здраво стъпили на земята

Хулио Веласкес: Трябва да сме здраво стъпили на земята

  • 6 юли 2026 | 19:49
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Слушай на живо: Борац Баня Лука - Левски

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди мача на "сините" от първия квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Борац (Баня Лука).

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"Очаквам труден мач срещу съперник, който да ни затрудни. Отбор, който е шампион на своята страна. Мислим единствено и само за мача утре. Приемаме го с голямо желание и амбиция, но трябва да покажем уважение и да останем скромни.

Доволни сме от начина, по който се адаптират новите на и извън терена. Всеки процес изисква време, но сме доволни от адаптацията на новите играчи", започна опитният специалист.

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"Нито секунда няма да загубя време, за да мисля кой би се присъединил към нас. Има близки черти между нас и утрешния ни противник. И двата отбора запазиха основните си футболисти от миналия сезон. Отбор, който запази голяма част от своя тим. Трябва да добавим, че са домакини, но ние трябва да подходим сериозно. Трябва да сме здраво стъпили на земята и да си припомним, че силите са изравнени.   

Футболът е сега, а сега трябва да покажем зрялост, ние винаги трябва да сме скромни. Това не значи, че не трябва да имаме амбиция", добави още той.

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Видеостена на "Герена" за Борац - Левски

"Имаме играчи в състава, които не са провели цяла подготовка, но вече отборите се подготвят по много по-различен начин. За мен е най-важното е, че футболистите показват добро поведение и високо ниво на професионализъм", завърши Веласкес.

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