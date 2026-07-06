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Левски с последно занимание преди важния мач с Борац – на живо от Баня Лука с новините от лагера на „сините“
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Играч на Борац: Нямахме голям късмет при жребия, но не се плашим от Левски

Играч на Борац: Нямахме голям късмет при жребия, но не се плашим от Левски

  • 6 юли 2026 | 19:26
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Играч на Борац: Нямахме голям късмет при жребия, но не се плашим от Левски
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Слушай на живо: Борац Баня Лука - Левски

Босненският първенец Борац (Баня Лука) посреща утре Левски на своя стадион в първи мач от първия квалификационен кръг на Шампионската лига, като играчите на домакините са наясно с реалностите. Младият флангови нападател Давид Вукович признава, че не са имали много късмет с жребия, но нямат страх от българския тим.

"Наясно сме, че нямахме голям късмет с жребия, но не се страхуваме от никого на нашия си терен и очаквам, че при пълен стадион ще постигнем триумф. Всяка победа преди реванша в София би била със стойност на злато", казва 22-годишното крило Вукович пред "Глас Сръбске".

Борац набутва феновете на Левски в клетка
Борац набутва феновете на Левски в клетка

Той подчерта още, че са направили добра подготовка в Златибор, където са имали четири контролни мача, в които са успели да поправят всичките си грешки, а също така коментира и Левски, който сложи край на доминацията на Лудогорец в българското първенство.

"Това говори много за качествата на нашия опонент, който също иска да направи пробив на международната сцена. Ние обаче искаме същото. Целта ни е да се опитаме отново да стигнем до груповата фаза на едно от трите европейски клубни състезания. Не мисля, че това е нереалистично", подчерта здравенякът, който макар и крило, е висок 187 сантиметра.

Срещата на градския стадион в Баня Лука е с начален час 21:30 часа българско време, а главен съдия е Мехмет Тюркмен от Турция.

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Снимки: Gettyimages

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