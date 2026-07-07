Ще видим ли Канте на световно първенство за първи път от 2018-а?

Н'Голо Канте може да запише първия си мач на Световното първенство в 1/4-финалния сблъсък с Мароко. Дидие Дешан обмисля дали да се опре на неговия опит и енергия заради това, че Орелиан Чуамени има проблем в бедрото, който вероятно ще му попречи да вземе участие в двубоя. Ману Коне пък няма да стартира като титуляр, за да бъде предпазен от евентуален жълт картон, който би го извадил от участие в полуфиналите.

Ако 35-годишният Канте играе срещу Мароко, това ще е първият му мач на световно първенство от финала на Мондиал 2018, в който Франция победи Хърватия. Той пропусна Световното първенство в Катар заради контузия, след което дълго време не получаваше повиквателни.

Иначе последният двубой на бившия халф на Лестър за “петлите” бе в контрола срещу Колумбия през март.

Канте ще се бори за място в титулярния състав с таланта на Пари Сен Жермен Уарен Заир-Емери за това кой да бъде партньор на Адриен Рабио.

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Снимки: Imago