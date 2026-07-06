ПСЖ се разбра с Аклиуш

Френският шампион и двукратен победител в Шампионската лига Пари Сен Жермен се е разбрал с Манес Аклиуш за петгодишен договор, твърди RMC. Младият френски национал е много харесван от треньора на ПСЖ Луис Енрике, както и от отговорника за селекцията Луис Кампос. Вече са започнали и преговори между ПСЖ и Монако за трансферна сума, която трябва да се плати за футболиста. Аклуиш, който може да играе като офанзивен халф или крило, е оценяван на 50 милиона евро.

24-годишният Аклиуш е от академията на Монако. Той има 10 мача и един гол за националния тим на Франция, като в момента е част от отбора, който играе на Световното първенство, макар и със статута на резерва. Аклиуш направи дебют на световните финали в мача срещу Ирак (3:0).

В същото време ПСЖ продължава да преговаря и с РБ Лайпциг за национала на Кот д'Ивоар Ян Диоманде.

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Снимки: Imago