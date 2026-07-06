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Франция ще обжалва жълтия картон на Олисе срещу Парагвай

  • 6 юли 2026 | 00:30
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Франция ще обжалва жълтия картон на Олисе срещу Парагвай

Френската футболна федерация обмисля подаване на протест до ФИФА заради жълтия картон на нападателя Майкъл Олисе в мача от осминафиналите на Световното първенство по футбол срещу Парагвай.

В седмата минута на добавеното време 24-годишният Олисе получи жълт картон за сблъсък с халфа Матиас Галарса.

Французите смятат, че жълтият картон може да е бил погрешен. Дискусията за евентуален протест се засили след решението на ФИФА да отмени наказанието на американския нападател Фоларин Балоган преди мача от осминафиналите на Световното първенство срещу Белгия.

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Ако Олисе получи жълт картон в следващата фаза, той ще пропусне евентуалния полуфинал поради дисквалификация.

Франция ще играе срещу Мароко на четвъртфиналите на Световното първенство на 9 юли в Бостън.

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