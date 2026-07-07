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Френската федерация заплаши със съдебни действия парагвайския политик след грозната расистка атака

  • 7 юли 2026 | 10:34
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Франция заплаши със съдебни действия заради отвратителна расистка тирада от парагвайски политик, насочена към звездата на отбора Килиан Мбапе. Сенатор Селесте Амария публикува изпълнен с обиди коментар в социалната мрежа „Екс“ след напрегнатата победа на Франция с 1:0 срещу Парагвай в събота.

Дузпа на Мбапе през второто полувреме беше достатъчна, за да изпрати южноамериканците у дома, докато Франция се класира за четвъртфиналите.

Мбапе с остър отговор на расистките обиди от парагвайски сенатор
Мбапе с остър отговор на расистките обиди от парагвайски сенатор

След горчивото отпадане на страната ѝ, Амария описа Мбапе като „колонизиран камерунец, който отчаяно се опитва да се представи за французин“. Тя също така нарече водещия голмайстор на турнира „грубиян“, който не се е научил да пише. Амария дори дръзко отбеляза, че играчите на Парагвай е трябвало да зашлевят френския капитан.

Мбапе отговори с остро изявление, защитавайки не само себе си, но и противниковия отбор.

Той написа: „Мадам Селесте Амария, вие сте долна жена и недостойна за позицията си. Вие не представлявате Парагвай – страна, която показа страст и чест по време на цялото състезание.“

Мбапе продължи: „Чрез вашето безразсъдство и нагъл расизъм, целият свят вече видя пътя и историческите усилия, които вашите играчи постигнаха по време на това Световно първенство, отстъпвайки място на некомпетентна жена, която дава на света възможно най-лошия образ на своята страна. Никога няма да позволя на хора като нея свободата да разпространяват своята омраза и расизъм по света.“

Френската футболна федерация вече обяви планове да подаде наказателна жалба, описвайки забележките като „напълно отвратителни и неприемливи“.

В изявление се казва: „Тези забележки са престъпни и осъдителни. Те трябва да бъдат преследвани както тук, така и навсякъде. Френската федерация докладва случая на прокуратурата с оглед на съдебни производства. Тези забележки носят срам на тези, които ги правят, и на тези, които ги разпространяват. Играчите на френския национален отбор представляват Франция; нашата страна е обидена.“

Междувременно правителството на Парагвай също излезе с изявление.

В него се посочва: „Правителството на Република Парагвай осъжда и отхвърля изявленията на сенатор Селесте Амария, насочени към капитана на френския национален отбор по футбол Килиан Мбапе, тъй като те противоречат на ценностите и принципите, които вдъхновяват мирното съжителство и уважението към човешкото достойнство, които нашата страна насърчава.“

Отборът на Дидие Дешан ще се изправи срещу Мароко в Бостън на 9 юли за място на полуфиналите.

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Снимки: Gettyimages

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