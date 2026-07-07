Монако отхвърли първата оферта на ПСЖ за Аклиуш

Ръководството на Монако е отхвърлило първата оферта от страна на Пари Сен Жермен за Манес Аклиуш. Според “Екип” предложението е било на стойност 35 милиона евро. Това обаче не удовлетворява монегаските, които през миналото лято оценяваха своя кадър на 70 милиона. Твърди се, че сега Монако настоява за около 50 милиона, но е много вероятно да приеме 40-45 милиона плюс бонуси.

Вчера RMC информира, че 24-годишният футболист, който може да играе като офанзивен халф или крило, е договорил личните си условия с парижани и ще подпише петгодишен договор, след като двата клуба се споразумеят за трансферната сума.

24-годишният Аклиуш е от академията на Монако. Той има 10 мача и един гол за националния тим на Франция, като в момента е част от отбора, който играе на Световното първенство, макар и със статута на резерва. Аклиуш направи дебют на световните финали в мача срещу Ирак (3:0).

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Снимки: Imago