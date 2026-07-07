Защо трансферите на Марк Маркес и Жоан Мир в Грезини са две напълно различни истории

Жоан Мир ще последва пътя, който Марк Маркес пое през 2024 година, напускайки Хонда, за да се присъедини към Грезини за сезон 2027 в MotoGP. Въпреки това обстоятелствата около двата трансфера едва ли биха могли да бъдат по-различни, както и мотивацията, която движи всеки от пилотите.

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Сравнението е очевидно. Маркес и Мир деляха гаража на заводския тим на Хонда през 2023 година, преди първият да предприеме най-големия риск в кариерата си. Той се отказа от последната година от договора си с японския производител – на стойност близо 20 милиона евро – за да се присъедини към базирания във Фаенца отбор и да кара едногодишен мотор на Дукати, а не най-новата спецификация на Desmosedici GP.

Решението на Маркес, което тогава се смяташе за скок в неизвестното, беше продиктувано от нещо, което надхвърляше техническите съображения. Беше почти философско. Той искаше да разбере дали продължителната му липса на резултати се дължи на недостатъците на Хонда, или самият той е загубил остротата, която му позволи да доминира в MotoGP почти от момента, в който изгря на сцената през 2013, печелейки шест титли за седем сезона.

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Ситуацията на Мир е много различна. Световният шампион за 2020 година никога не е поставял под въпрос собствените си способности. Всъщност той най-вероятно щеше да остане в Хонда, ако японският производител не го беше държал в неведение дали възнамерява да поднови договора му, който изтича в края на този сезон. Всеки път, когато мениджмънтът на Мир се опитваше да организира среща за обсъждане на бъдещето му, Хонда отлагаше разговора, което накара испанеца да проучи алтернативи на друго място.

„Когато стигнахме до „Херес“, все още не бях чул нищо от ръководството на Хонда за това какво искат да правят с бъдещето ми и просто не заслужавах такова отношение. Затова реших, че не искам да оставам“, каза Мир по време на Гран При на Каталуния, видимо разочарован от начина, по който се е развила ситуацията.

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Възможността дойде от собственичката на отбора на Грезини Надя Падовани, чийто тим си е изградил забележителна репутация за съживяване на кариери на пилоти. Марк и брат му Алекс са най-пресните примери, следвайки стъпките на Енеа Бастианини и Фабио Ди Джанантонио.

Италианският отбор предлага среда, която е едновременно конкурентна и сравнително защитена от светлината на прожекторите, позволявайки на пилотите да се представят по най-добрия начин. Точно това Мир не успя да направи в Хонда, най-големият производител в шампионата, който преминава през дълъг процес на преструктуриране.

Логиката също така подсказва, че в Грезини Мир ще се събере отново с Франки Каркеди, състезателният инженер, с когото спечели световната титла през 2020 в Сузуки. По стечение на обстоятелствата Каркеди беше и инженерът, който ръководеше адаптацията на Маркес към Дукати през 2024 година. Всъщност британският инженер може да се окаже единственият реален общ знаменател между двете истории.

Предизвикателството, което очаква Мир, е огромно, но коренно различно от това, пред което се изправи Маркес. Като за начало, Маркес знаеше точно кой мотор иска, когато прие офертата на Грезини. Финансово обстоятелствата също бяха уникални: той на практика се състезаваше безплатно през цялата 2024 година, печелейки пари само от личните си спонсорски договори.

Преди трансферът на Мир в Грезини да стане официален, той беше попитан дали би бил готов да направи същата жертва като бившия си съотборник в Хонда.

„В момента, да, бих бил готов да се състезавам без заплата“, отговори Мир, предлагайки още едно доказателство, че естеството на двете сделки е забележително сходно от финансова гледна точка.

Маркес караше спецификацията на Дукати Desmosedici GP23 от 2023 г. – машината, с която Франческо Баная си осигури втората от двете си поредни титли в кралския клас, след като победи Хорхе Мартин, който караше идентична техника. Този GP23 беше широко смятан за еталон в модерната ера на MotoGP, спечелвайки си репутацията на „перфектния мотор“, след като донесе 13 победи, 30 подиума и 11 полпозишъна в 20 състезания през 2023 година.

Сигурността, на която се радваше Маркес, е в ярък контраст с несигурността около изцяло новите правила за сезон 2027, когато всеки производител ще представи напълно нов 850-кубиков прототип. Никой все още не знае кой мотор ще се превърне в еталон.

Маркес имаше и предимството да споделя гараж с по-малкия си брат Алекс, който вече имаше богат опит с Desmosedici, осигурявайки безценна отправна точка през целия сезон. Мир, от друга страна, едва ли ще се възползва от подобно напътствие – поне в началото – от новобранеца Дани Олгадо. Има и друг важен фактор, свързан с развитието на мотоциклета.

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Въпреки че всички шестима пилоти на Дукати ще се състезават с една и съща базова спецификация на мотоциклета, очаква се само четирима от тях да получават постоянни подобрения през целия сезон. Марк Маркес и Педро Акоста естествено ще бъдат с приоритет, докато Фермин Алдегер от VR46 и Мир от Грезини също се очаква да получават заводски разработки. Дали това разпределение ще остане непроменено, вероятно ще зависи от това дали Николо Булега ще бъде окончателно потвърден като съотборник на Алдегер в отбора на Валентино Роси.

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Неотдавнашното удължаване на договора на Маркес до 2028 година, съчетано с пристигането на Акоста в Дукати, подчертава може би най-голямата разлика между плановете на Маркес и тези на Мир. Маркес се присъедини към Грезини с една ясна цел: да убеди Дукати, че заслужава промоция в заводския отбор през следващия сезон – цел, която в крайна сметка постигна. Мир, от друга страна, вече знае, че няма да има свободно място в заводския състав на Дукати поне до 2029 година.

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Снимки: Gettyimages