Жоан Мир: След „Херес“ реших, че няма да продължа с Хонда

Жоан Мир официално обясни, че в края на сезон 2026 в MotoGP ще напусне заводския тим на Хонда, разочарован от липсата на информация от страна на японската компания за проекта й за новите мотоциклети с 850-кубикови мотори.

Този уикенд продължават усилените спекулации в Барселона, че Мир ще отиде в Грезини, но засега той потвърди само, че си тръгна от Хонда.

„По темата за бъдещето ми, не мога да кажа нищо – обясни Мир. – Но мога да кажа, че след „Херес“ реших, че няма да продължа с Хонда. Това е истина, няма да остана в тима.“

Заводският тим на Хонда има договор със световния шампион за 2021 Фабио Куартараро, като сделката стана факт още преди началото на този сезон и се очаква, че негов съотборник ще е изгряващата звезда от Moto2 Давид Алонсо.

Това вади на пазара Мир и Лука Марини, а пилотите на LCR Хонда Йоан Зарко и Диого Морейра имат дългосрочни договори със сателитния тим на Хонда.

„На „Херес“, нямах информация от мениджмънта на Хонда за това къде ще отида и е ясно, че не заслужавам това (отношение) – допълни Мир. – Това е и причината да реша, че не искам да остана. За другото нещо ще видим по-нататък.“

