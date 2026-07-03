Отборът на Валентино Роси остава със заводска подкрепа от Дукати

VR46 и Дукати подновиха споразумението си, което утвърждава отбора от Тавулия като заводски подкрепен тим на производителя от Борго Панигале. Договорът е удължен с още три години, което означава, че тимът на Валентино Роси и Дукати ще работят заедно до края на сезон 2029 в MotoGP – период, който ще обхване и новата ера на техническите правила, които ще бъдат въведени догодина.

Партньорството между двете страни започна през 2022 и само за няколко години VR46 се утвърди като еталон в шампионата, спечелвайки статута на заводски подкрепен отбор на Дукати от 2025 г. Това изцяло италианско сътрудничество допринесе за 4 победи, 16 подиума и 1792 точки в шампионата при конструкторите през годините.

Official ✍️ Ducati Factory Supported Team till 2029 ✊@VR46RacingTeam and @ducaticorse are set to continue their journey together through the 2029 MotoGP season.



Read the full news on https://t.co/teP9DShJCg#MotoGP #PertaminaEnduroVR46RacingTeam pic.twitter.com/4NWeePgYsJ — Pertamina Enduro VR46 Racing Team (@VR46RacingTeam) July 3, 2026

Постиженията от последните два сезона убедиха VR46 и Дукати да продължат проекта, стартиран през 2025 г. В резултат на това всичко остава непроменено и за следващия сезон: отборът ще разполага с два мотоциклета Дукати Desmosedici GP в своя гараж. Единият ще бъде със заводска спецификация и ще получава технически обновления през целия сезон, а другият ще бъде със стандартна, незаводска спецификация. И двата мотоциклета ще продължат да бъдат поддържани от техническия персонал на Дукати, който вече е интегриран в екипа.

„Наистина сме горди да обявим подновяването на нашето споразумение с Дукати като заводски подкрепен отбор в MotoGP за следващите три години. Поемането на тази роля беше голяма чест от самото начало и отбеляза важен етап за цялата ни група. Но потвърждаването на позицията ни е още по-значимо, тъй като отразява постоянството и невероятната работа на всеки член на екипа. Бих искал да благодаря на всички, които работят в отбора, на нашите партньори за тяхната постоянна подкрепа, както и на Дукати – особено на Луиджи Дал'Иня, Клаудио Доменикали и Мауро Грасили – не само за това, че вярват в нас и в нашия проект, но и за това, че с това подновяване потвърждават, че се движим в правилната посока. С новите регулации, които предстоят през 2027 г., следващите няколко сезона в MotoGP ще представляват голямо предизвикателство, но ние сме готови да го посрещнем с ентусиазъм, решителност и солидните основи, които сме изградили, за да достигнем още по-големи цели. Със сигурност това успешно партньорство между отбора и Дукати ще продължи да носи ползи и за двете страни“, заяви отборният директор на VR46 Алесио Салучи по повод подновяването на договора с Дукати.

„От самото начало на нашето сътрудничество VR46 демонстрира голямо постоянство, експертиза и страст. През годините постигнахме значителни успехи заедно. Щастливи сме да продължим този път поне до 2029 г., като допълнително заздравим партньорство, което вече ни донесе голямо удовлетворение. Това подновяване укрепва връзка, изградена върху споделени ценности, обща визия и амбициозни цели. Уверен съм, че ще продължим да постигаме изключителни резултати заедно и през следващите години. Накрая бих искал да благодаря на Валентино Роси, Алесио Салучи, Пабло Нието и на всички в отбора за техния професионализъм и отдаденост“, коментира генералният мениджър на проекта на Дукати в MotoGP Луиджи Дал'Иня.

Все още не е ясно кои ще са пилотите на VR46 догодина, като е практически сигурно, че отборът ще разполага с изцяло нова пилотска двойка. Най-вероятно единият от състезателите на VR46 догодина ще бъде Фермин Алдегер, който ще бъде трансфериран от Грезини. Съотборник на испанеца е много вероятно да бъде Николо Булега, който ще дебютира като титуляр в MotoGP. Двамата ще заменят Фабио Ди Джанантонио, който се очаква да премине в КТМ, и Франко Морбидели, чиято кариера в кралския клас изглежда достигна своя край.

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