Марк Маркес потвърди, че е провел "неформален разговор" с Хонда преди да се обвърже с Дукати

Само дни след като потвърди новия си двугодишен договор с отбора на Дукати, Марк Маркес разкри, че е провел „неформален разговор“ с представители на Хонда, които са проучвали възможността да го върнат в японския производител.

Както първоначално съобщи El Periodico, срещата се е състояла в петък следобед по време на Гран При на Валенсия миналата година. Разговорът се е провел в едно от помещенията за гости на Хонда, докато Маркес беше извън пистата заради контузията, която получи в Индонезия само седмицата, след като си гарантира световната титла.

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В разговор с DAZN по време на Гран При на Нидерландия в Ассен, пилотът на Дукати настоя, че срещата никога не е прераснала в нещо повече от сърдечна размяна на думи и че не е имало официална оферта или обсъждане на договор.

„Имаше неформален разговор, но винаги съм бил наясно, че първо искам да чуя Дукати. Ако бях щастлив там, нямаше да започвам играта да говоря с един или друг производител. Седнахме с Дукати и веднага постигнахме споразумение“, заяви настоящият световен шампион.

Маркес никога не е крил емоционалната връзка, която все още изпитва към Хонда – производителят, който му даде дебют в MotoGP и с който той пренаписа голяма част от рекордите в шампионата, печелейки шест от седемте си титли в кралския клас.

Испанецът напусна Хонда в края на 2023 година, след като се съгласи да прекрати договора си година по-рано, отказвайки се от заплата от около 20 милиона евро, за да се присъедини към Грезини Дукати без заплащане. Това беше решение, продиктувано от логиката, а не от емоциите, тъй като привързаността му към Хонда остава силна след повече от десетилетие в заводския отбор.

„Завръщането в Хонда щеше да бъде много романтичен ход и, разбира се, беше нещо, което исках - призна Маркес. - Но аз вече поемам достатъчно рискове на пистата. Понякога трябва да взимаш решения с главата, а не със сърцето, точно както направих, когато реших да напусна Хонда. В крайна сметка се оказа правилният избор.“

След като Хонда осъзна, че връщането на един от най-успешните пилоти в историята на отбора вече не е реалистична възможност, компанията насочи вниманието си към Фабио Куартараро. По-рано тази година тя убеди французина да оглави новия ѝ проект, изграден около новите 850-кубикови двигатели, които ще влязат в сила догодина.

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Очаква се мащабните промени в техническите правила на MotoGP да променят съотношението на силите, което потенциално ще отвори вратата за производителите да намалят разликата с настоящите лидери. Въпреки това Маркес вярва, че Дукати и Априлия ще останат еталон за подражание.

„Мисля, че Дукати все още ще бъде отправната точка, заедно с Априлия“, каза пилотът от Сервера.

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Той също така се пошегува, че нито той, нито другите от водещи пилоти в шампионата са успели да извлекат максимална полза от преговорите за нови договори преди толкова голяма промяна в регулациите.

„Топ пилотите не успяхме наистина да се възползваме от ситуацията - усмихна се той. - С напълно нов набор от правила производителите не могат да гарантират, че ще имат най-добрия мотор. Това, което отборите знаят обаче, е дали имат добър пилот.“

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Снимки: Gettyimages