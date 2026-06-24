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Официално: Педро Акоста сменя Франческо Баная в Дукати

  • 24 юни 2026 | 15:35
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Заводският отбор на Дукати в MotoGP обяви официално привличането на Педро Акоста, който ще партнира на световния шампион Марк Маркес, заменяйки Франческо Баная, който ще напусне Борго Панигале след 6-годишен престой.

За този трансфер се знаеше още от преди началото на настоящия сезон 2026, но неговото обявяване беше умишлено забавено като част от преговорите между производителите и организаторите на шампионата за новото споразумени Конкорд. То беше подписано официално миналата седмица и това отвори вратите за обявяването на пилотските сделки за следващия сезон.

Вчера от Дукати обявиха, че са си гарантирали услугите на Маркес за поне още две години, а по-рано днес от Борго Панигале съобщиха и за раздялата си с Баная. Очакваното мястото на двукратния шампион ще бъде заето от Акоста, който след три години в лагера на КТМ ще премине в Дукати, за да формира звезден тандем заедно с Маркес. Договорът на Акоста с Дукати също е за две години, което е напълно стандартно в MotoGP.

Марк Маркес подписа за още две години с Дукати
Марк Маркес подписа за още две години с Дукати

Бъдещето на Баная в кралския клас все още не е потвърдено официално, но е почти сигурно, че той ще премине в състава на Априлия, където ще замени Хорхе Мартин като съотборник на Марко Бедзеки в заводския екип на марката от Ноале. Най-вероятно този трансфер ще бъде обявен в най-кратки срокове.

Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия в MotoGP

Снимки: Ducati Corse

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