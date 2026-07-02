Грезини привлече световен шампион и звезда от Moto2 за сезон 2027

Грезини Дукати обяви, че привлича за сезон 2027 в MotoGP Жоан Мир и Дани Олгадо, като собственичката на тима Надя Падовани съобщи в социалните мрежи, че договорите на двамата пилоти са за 2 сезона.

Новите пилоти сменят Алекс Маркес и Фермин Алдегер, които сега се състезават за Грезини.

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Мир идва в Грезини от заводския тим на Хонда, където кара за четвърти пореден сезон. Пилотът от Майорга спечели титлата в Moto3 през 2017, през 2019 влезе в MotoGP със Сузуки и през 2020 взе световната титла с японската марка. След оттеглянето на Сузуки от MotoGP в края на 2022, Мир премина в Хонда, но хвана периода, в който заводския тим на японския гигант сериозно западна и изостана.

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Важно е да се отбележи, че Мир е сключил договор с Грезини, а не с Дукати, така че няма да попадне в кръга пилоти на италианската марка.

Олгадо дебютира в Moto3 през 2021, като през 2024 стигна до вицешампионската титла в класа, а през 2025 премина в Moto2 с Aspar. Миналата година Олгадо записа две победи в Moto2 и завърши сезона шести.

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През 2026 Дани стартира кампанията в Moto2 с трето място в Тайланд и победа в Бразилия, което го изведе на върха на класирането след първите два кръга и това предизвика сериозен интерес от страна на няколко тима от MotoGP.

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Снимки: Gettyimages