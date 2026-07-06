Монако официално обяви Филипе Луис

Френският футболен клуб Монако официално обяви назначението на Филипе Луис за нов старши треньор на отбора.

40-годишният бразилец ще поеме "червено-белите" след успешен период начело на Фламенго в родината си, с който триумфира в Копа Либертадорес през миналата година, но беше уволнен няколко месеца по-късно.

Под негово ръководство Фламенго спечели още Купата на Бразилия през 2024-та, както и Суперкупата на Бразилия, щатския шампионат на Рио де Жанейро и първенството на страната през 2025-а. Заради тези успехи той беше избран за треньор на годината в Южна Америка за 2025-а.

Като футболист Филипе Луис е играл за Атлетико Мадрид, Челси, Депортиво Ла Коруня и Фламенго, с които е печелил редица значими трофеи.

Предишният старши треньор на Монако Себастиен Поконьоли беше уволнен през юни, след като завърши на седмото място във френската Лига 1 с 54 точки, на 22 зад шампиона Пари Сен Жермен, и пропусна да класира тима за Шампионската лига през следващия сезон.

Filipe Luís, nouvel entraîneur de l’AS Monaco 🇲🇨



L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Filipe Luís au poste d’entraîneur, marquant le début d’un nouveau cycle.



Le technicien brésilien de 40 ans s’est engagé jusqu’en juin 2028 avec le Club de la Principauté. — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 6, 2026

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