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Монако официално обяви Филипе Луис

  • 6 юли 2026 | 16:25
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Монако официално обяви Филипе Луис

Френският футболен клуб Монако официално обяви назначението на Филипе Луис за нов старши треньор на отбора.

40-годишният бразилец ще поеме "червено-белите" след успешен период начело на Фламенго в родината си, с който триумфира в Копа Либертадорес през миналата година, но беше уволнен няколко месеца по-късно.

Под негово ръководство Фламенго спечели още Купата на Бразилия през 2024-та, както и Суперкупата на Бразилия, щатския шампионат на Рио де Жанейро и първенството на страната през 2025-а. Заради тези успехи той беше избран за треньор на годината в Южна Америка за 2025-а.

Като футболист Филипе Луис е играл за Атлетико Мадрид, Челси, Депортиво Ла Коруня и Фламенго, с които е печелил редица значими трофеи.

Предишният старши треньор на Монако Себастиен Поконьоли беше уволнен през юни, след като завърши на седмото място във френската Лига 1 с 54 точки, на 22 зад шампиона Пари Сен Жермен, и пропусна да класира тима за Шампионската лига през следващия сезон.

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