Монако официално обяви Филипе Луис

Френският футболен клуб Монако официално обяви назначението на Филипе Луис за нов старши треньор на отбора.
40-годишният бразилец ще поеме "червено-белите" след успешен период начело на Фламенго в родината си, с който триумфира в Копа Либертадорес през миналата година, но беше уволнен няколко месеца по-късно.
Под негово ръководство Фламенго спечели още Купата на Бразилия през 2024-та, както и Суперкупата на Бразилия, щатския шампионат на Рио де Жанейро и първенството на страната през 2025-а. Заради тези успехи той беше избран за треньор на годината в Южна Америка за 2025-а.
Като футболист Филипе Луис е играл за Атлетико Мадрид, Челси, Депортиво Ла Коруня и Фламенго, с които е печелил редица значими трофеи.
Предишният старши треньор на Монако Себастиен Поконьоли беше уволнен през юни, след като завърши на седмото място във френската Лига 1 с 54 точки, на 22 зад шампиона Пари Сен Жермен, и пропусна да класира тима за Шампионската лига през следващия сезон.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google