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  3. Трансферът бил сигурен: Делова напуска ЦСКА (ето колко ще вземат "червените")

Трансферът бил сигурен: Делова напуска ЦСКА (ето колко ще вземат "червените")

  • 4 юли 2026 | 14:23
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Защитникът на ЦСКА Лумбард Делова ще продължи кариерата си в турския Амедспор, твърди RTK. Местната медия е категорична, че трансфер ще има и бранителят ще се присъедини към отбора, в който се подвизава и българският национал Здравко Димитров.

Други турски издания допълват, че Делова вече има предварителен договор с Амедспор.

Ако сделката се осъществи, ЦСКА ще получи 950 000 евро. Именно такава е откупната клауза на косовския национал. “Червените” направиха всичко възможно да я премахнат чрез преговори през последните 12 месеца, но не успяха да се договорят с Делова.

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