Официално: ЦСКА привлече бранител от Ботев (Враца)

ЦСКА представи трето ново попълнение. “Червените” обявиха привличането на Тамиму Уору, който пристига от Ботев (Враца) под наем. Крайният бранител е национал на Бенин и има 16 мача с фланелката на родината си. Уору е част от Ботев (Враца) от февруари тази година, като записа 7 мача и 1 гол.

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Ето какво пишат от ЦСКА:

Националът на Бенин Тамиму Уору е третото ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец. Десният краен защитник пристига при „армейците“ от Ботев Враца под наем с опция за откупуване.

Тамиму Уору е роден на 3 май 2003 г. в Бенин. Кариерата му преминава през елитната дивизия на Обединените арабски емирства, където защитава цветовете на Хата Клуб, а преди това играе за ФК Гагра (Грузия).

Бранителят е бил част от различните юношески и младежки национални селекции на Бенин, а през 2023 г. дебютира за представителния тим на своята родина. До момента има 16 мача с националната фланелка.

През февруари 2026 г. Тамиму Уору преминава в Ботев Враца, където изиграва 7 двубоя и отбелязва 1 попадение.

ЦСКА приветства Тамиму Уору с добре дошъл и му пожелава много успехи, трофеи и незабравими мигове с червената фланелка!

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