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ЦСКА обяви програмата си до мача с Дери Сити, Янев дава пресконференция в сряда

  • 6 юли 2026 | 13:38
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ЦСКА обяви програмата си до мача с Дери Сити, Янев дава пресконференция в сряда
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Слушай на живо: ЦСКА - Дери Сити

Представителният отбор на ЦСКА стартира участието си в Лига Европа с домакински двубой срещу северноирландския Дери Сити. Мачът ще се играе на 9 юли (четвъртък) от 21:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски".

Пресконференцията на Христо Янев преди срещата ще се състои на 8 юли (сряда) от 12:00 ч. в зала "Родина" на ст. "Васил Левски", а официалната тренировка на "армейците" ще стартира в 18:00 ч. на същия ден в клубната база в Панчарево и ще е открита за представителите на медиите в първите 15 минути.

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Пресконференцията на Дери Сити на 8 юли ще започне в 19:00 ч. в зала "Родина" на ст. "Васил Левски", а официалната тренировка на гостуващия тим е от 19:30 ч. на Националния стадион. Тя също ще е открита за журналисти в първите 15 минути.

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