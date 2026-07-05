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  3. ЦСКА анонсира четвърти нов - показа го в гръб

ЦСКА анонсира четвърти нов - показа го в гръб

  • 5 юли 2026 | 19:33
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ЦСКА анонсира четвърти нов - показа го в гръб
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Слушай на живо: ЦСКА - Дери Сити

ЦСКА ще представи четвърти нов футболист съвсем скоро. От столичния гранд загатнаха с мистериозен видеоклип, на който се вижда играч в гръб, който носи червения екип. До сега бяха представени Жоел Цварц от Локо Пловдив, Стефано Сенси от Анортозис и Тамиму Уору от Ботев Враца.

"Армейците" започват сезона в четвъртък, когато се изправят срещу Дери Сити в среща от първия предварителен кръг на Лига Европа. Срещата е на 9 юли от 21:00 часа на националния стадион "Васил Левски".

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