ЦСКА анонсира четвърти нов - показа го в гръб

Слушай на живо: ЦСКА - Дери Сити
ЦСКА ще представи четвърти нов футболист съвсем скоро. От столичния гранд загатнаха с мистериозен видеоклип, на който се вижда играч в гръб, който носи червения екип. До сега бяха представени Жоел Цварц от Локо Пловдив, Стефано Сенси от Анортозис и Тамиму Уору от Ботев Враца.
"Армейците" започват сезона в четвъртък, когато се изправят срещу Дери Сити в среща от първия предварителен кръг на Лига Европа. Срещата е на 9 юли от 21:00 часа на националния стадион "Васил Левски".Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google