Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА пусна билетите за гостуването в Ирландия

ЦСКА пусна билетите за гостуването в Ирландия

  • 6 юли 2026 | 11:05
  • 1001
  • 2
ЦСКА пусна билетите за гостуването в Ирландия

ЦСКА информира своите привърженици, че билетите за „армейския“ сектор за мача реванш от първия квалификационен кръг на УЕФА Лига Европа срещу Дери Сити са в продажба. Двубоят ще се играе на 16 юли (четвъртък) от 20:30 ч. българско време (18:30 ч. местно) на ст. „Брендиуел“ в Дери, Северна Ирландия.

Домакините отпуснаха 300 билета за привърженици на ЦСКА, които ще заемат места в блокове К, L и M на стадиона, а влизането в сектора в деня на мача ще се осъществява през вход 9. Билетите са на цени между 15 и 25 паунда.

Купи билет: https://shorturl.at/SrrX3
Физическа продажба на билети на място няма да има.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Боримиров: Левски е по-силен от миналата година

Боримиров: Левски е по-силен от миналата година

  • 6 юли 2026 | 09:24
  • 12400
  • 30
В ЦСКА 1948 бесни заради комична засада

В ЦСКА 1948 бесни заради комична засада

  • 6 юли 2026 | 08:41
  • 4596
  • 4
Опитен нападател се завърна в Севлиево

Опитен нападател се завърна в Севлиево

  • 6 юли 2026 | 08:27
  • 1429
  • 0
Дубълът на Ботев (Пд) стартира днес

Дубълът на Ботев (Пд) стартира днес

  • 6 юли 2026 | 08:04
  • 1289
  • 0
Черно море II започва в 18:00 часа

Черно море II започва в 18:00 часа

  • 6 юли 2026 | 08:01
  • 554
  • 0
В 16:00 часа е стартът на ФК Созопол

В 16:00 часа е стартът на ФК Созопол

  • 6 юли 2026 | 07:58
  • 886
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Борац набутва феновете на Левски в клетка

Борац набутва феновете на Левски в клетка

  • 6 юли 2026 | 11:39
  • 6766
  • 43
Боримиров: Левски е по-силен от миналата година

Боримиров: Левски е по-силен от миналата година

  • 6 юли 2026 | 09:24
  • 12400
  • 30
Левски пристигна в Босна

Левски пристигна в Босна

  • 6 юли 2026 | 11:27
  • 3567
  • 0
Белгийската преса за отменения червен картон: 100% корупция, ФИФА убива футбола

Белгийската преса за отменения червен картон: 100% корупция, ФИФА убива футбола

  • 6 юли 2026 | 12:11
  • 3368
  • 3
С десет човека Англия премина през ада на "Ацтека" и потопи в сълзи Мексико

С десет човека Англия премина през ада на "Ацтека" и потопи в сълзи Мексико

  • 6 юли 2026 | 06:05
  • 108731
  • 131
Брилянтен Холанд и несломим вратар наказаха пропуските на Бразилия и изстреляха Норвегия на исторически 1/4-финал

Брилянтен Холанд и несломим вратар наказаха пропуските на Бразилия и изстреляха Норвегия на исторически 1/4-финал

  • 6 юли 2026 | 01:04
  • 97157
  • 421