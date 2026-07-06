ЦСКА пусна билетите за гостуването в Ирландия

ЦСКА информира своите привърженици, че билетите за „армейския“ сектор за мача реванш от първия квалификационен кръг на УЕФА Лига Европа срещу Дери Сити са в продажба. Двубоят ще се играе на 16 юли (четвъртък) от 20:30 ч. българско време (18:30 ч. местно) на ст. „Брендиуел“ в Дери, Северна Ирландия.

Домакините отпуснаха 300 билета за привърженици на ЦСКА, които ще заемат места в блокове К, L и M на стадиона, а влизането в сектора в деня на мача ще се осъществява през вход 9. Билетите са на цени между 15 и 25 паунда.

Купи билет: https://shorturl.at/SrrX3

Физическа продажба на билети на място няма да има.

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