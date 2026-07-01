Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо: Мондиал 2026, Белгия - Сенегал
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Новите екипи на ЦСКА вече са достъпни и онлайн

Новите екипи на ЦСКА вече са достъпни и онлайн

  • 1 юли 2026 | 23:22
  • 574
  • 0

Феновете на ЦСКА вече могат да закупят новите екипи на отбора за сезон 2026/27 и през интернет. Само няколко часа след пускането им в продажба във физическия магазин, артикулите бяха добавени и в официалния онлайн магазин на клуба.

Титулярната фланелка, представена на 18 юни, се отличава с вградени в дизайна координати и визия на новия стадион „Българска армия“. Нейната цена е 90 евро.

Огромен интерес към новите екипи на ЦСКА
Огромен интерес към новите екипи на ЦСКА

Третият екип, който клубът показа преди броени дни, също е наличен за поръчка онлайн. Цената му е 65 евро.

От „червения“ клуб съобщиха, че освен фланелките, в продажба са пуснати и съответните шорти към тях, както и детски размери на екипировката.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Етър привлече юноша на Левски

Етър привлече юноша на Левски

  • 1 юли 2026 | 23:30
  • 506
  • 0
Диян Божилов: Събрахме се преди една седмица и имаме да наваксваме

Диян Божилов: Събрахме се преди една седмица и имаме да наваксваме

  • 1 юли 2026 | 23:16
  • 447
  • 0
Луканов: Трябва да променим манталитета на футболистите

Луканов: Трябва да променим манталитета на футболистите

  • 1 юли 2026 | 23:10
  • 469
  • 1
Локо (Сф) удари косовари във втората си контрола

Локо (Сф) удари косовари във втората си контрола

  • 1 юли 2026 | 22:48
  • 639
  • 0
Ботев (Враца) обърна Спартак (Плевен)

Ботев (Враца) обърна Спартак (Плевен)

  • 1 юли 2026 | 22:38
  • 625
  • 0
Огромен интерес към първия мач на ЦСКА, "червените" отвориха нов сектор с 8500 места

Огромен интерес към първия мач на ЦСКА, "червените" отвориха нов сектор с 8500 места

  • 1 юли 2026 | 21:32
  • 11724
  • 39
Виж всички

Водещи Новини

Белгия 0:2 Сенегал, Исмаила Сар заби втория гол (гледайте тук)

Белгия 0:2 Сенегал, Исмаила Сар заби втория гол (гледайте тук)

  • 2 юли 2026 | 00:06
  • 6283
  • 30
Вездесъщият Хари Кейн отнесе на гърба си Англия до 1/8-финалите на Световното първенство

Вездесъщият Хари Кейн отнесе на гърба си Англия до 1/8-финалите на Световното първенство

  • 1 юли 2026 | 21:00
  • 42558
  • 201
Oфициално: Лудогорец и Пер-Матиас Хьогмо се разделиха

Oфициално: Лудогорец и Пер-Матиас Хьогмо се разделиха

  • 1 юли 2026 | 16:14
  • 25588
  • 85
ЦСКА 1948 спретна голямо шоу със словенски гранд, национал на България блести

ЦСКА 1948 спретна голямо шоу със словенски гранд, национал на България блести

  • 1 юли 2026 | 20:49
  • 24237
  • 25
Ботев разби Черноморец (Бургас), жесток порой прекъсна мача

Ботев разби Черноморец (Бургас), жесток порой прекъсна мача

  • 1 юли 2026 | 18:29
  • 23951
  • 7
Ден 3 на “Уимбълдън”: всички резултати

Ден 3 на “Уимбълдън”: всички резултати

  • 1 юли 2026 | 23:37
  • 21281
  • 13