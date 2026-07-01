Новите екипи на ЦСКА вече са достъпни и онлайн

Феновете на ЦСКА вече могат да закупят новите екипи на отбора за сезон 2026/27 и през интернет. Само няколко часа след пускането им в продажба във физическия магазин, артикулите бяха добавени и в официалния онлайн магазин на клуба.

Титулярната фланелка, представена на 18 юни, се отличава с вградени в дизайна координати и визия на новия стадион „Българска армия“. Нейната цена е 90 евро.

Огромен интерес към новите екипи на ЦСКА

Третият екип, който клубът показа преди броени дни, също е наличен за поръчка онлайн. Цената му е 65 евро.

От „червения“ клуб съобщиха, че освен фланелките, в продажба са пуснати и съответните шорти към тях, както и детски размери на екипировката.

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