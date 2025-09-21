Дебрецен спря възхода на Кишварда, Тонислав Йорданов пак не получи шанс

Тонислав Йорданов остана неизползвана резерва за Кишварда в трети пореден мач, а тимът му загуби с 0:1 домакинството си на Дебрецен от 7-ия кръг на унгарското първенство. За гостите пък титуляр беше бившият халф на ЦСКА Амос Юга.

След като победи последователно Академия Пушкаш, Уйпещ и Залаегерсег, Кишварда се надяваше да продължи добрата си серия и да излезе на второ място в класирането, но Дебрецен се стремеше към същото. Гостите търпеливо чакаха своя шанс и взеха трите точки с гол на Донат Барани в 81-вата минута.

Поражението остави Кишварда на 7-ата позиция с актив от 10 точки. Лидер с 15 е Пакш, следван от Дебрецен с 13 и Дьор с 12.

В другия неделен мач МТК Будапеща спечели с 1:0 срещу Залаегерсег след попадение на Адин Молнар в 75-ата минута и закотви гостите на дъното в класирането.