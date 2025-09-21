Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Кишварда
  3. Дебрецен спря възхода на Кишварда, Тонислав Йорданов пак не получи шанс

Дебрецен спря възхода на Кишварда, Тонислав Йорданов пак не получи шанс

  • 21 сеп 2025 | 23:45
  • 168
  • 0
Дебрецен спря възхода на Кишварда, Тонислав Йорданов пак не получи шанс

Тонислав Йорданов остана неизползвана резерва за Кишварда в трети пореден мач, а тимът му загуби с 0:1 домакинството си на Дебрецен от 7-ия кръг на унгарското първенство. За гостите пък титуляр беше бившият халф на ЦСКА Амос Юга.

След като победи последователно Академия Пушкаш, Уйпещ и Залаегерсег, Кишварда се надяваше да продължи добрата си серия и да излезе на второ място в класирането, но Дебрецен се стремеше към същото. Гостите търпеливо чакаха своя шанс и взеха трите точки с гол на Донат Барани в 81-вата минута.

Поражението остави Кишварда на 7-ата позиция с актив от 10 точки. Лидер с 15 е Пакш, следван от Дебрецен с 13 и Дьор с 12.

В другия неделен мач МТК Будапеща спечели с 1:0 срещу Залаегерсег след попадение на Адин Молнар в 75-ата минута и закотви гостите на дъното в класирането.

Следвай ни:

Още от Българи зад граница

Алекс Колев блесна с два гола в Китай

Алекс Колев блесна с два гола в Китай

  • 21 сеп 2025 | 22:35
  • 1076
  • 0
Осиек допусна обрат след смяната на Шопов

Осиек допусна обрат след смяната на Шопов

  • 21 сеп 2025 | 22:20
  • 497
  • 0
Динамо (Москва) не остави шанс на Оренбург, Ценов се контузи

Динамо (Москва) не остави шанс на Оренбург, Ценов се контузи

  • 21 сеп 2025 | 21:45
  • 667
  • 0
Гол на Стефан Велков помогна на Вейле за ново равенство

Гол на Стефан Велков помогна на Вейле за ново равенство

  • 21 сеп 2025 | 21:14
  • 725
  • 0
Атанас Чернев отново беше титуляр, но Ещрела Амадора остана без победа

Атанас Чернев отново беше титуляр, но Ещрела Амадора остана без победа

  • 21 сеп 2025 | 20:53
  • 965
  • 0
Нюрнбергер се разписа, а Дармщат излезе начело след убедителна победа в Дюселдорф

Нюрнбергер се разписа, а Дармщат излезе начело след убедителна победа в Дюселдорф

  • 21 сеп 2025 | 16:39
  • 4643
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов с горещ коментар след лютото меле в "Овча купел"

Венци Стефанов с горещ коментар след лютото меле в "Овча купел"

  • 21 сеп 2025 | 23:26
  • 7375
  • 10
Славия и Берое не помръднаха нулите в "Овча купел"

Славия и Берое не помръднаха нулите в "Овча купел"

  • 21 сеп 2025 | 22:11
  • 15761
  • 24
Мартинели спаси Арсенал от загуба в дербито с Манчестър Сити

Мартинели спаси Арсенал от загуба в дербито с Манчестър Сити

  • 21 сеп 2025 | 20:34
  • 29796
  • 43
Барселона повали с мъдра игра коридата на Хетафе и продължи гонитбата за първото място

Барселона повали с мъдра игра коридата на Хетафе и продължи гонитбата за първото място

  • 21 сеп 2025 | 23:57
  • 8776
  • 44
Трудна победа върна Интер на верния път

Трудна победа върна Интер на верния път

  • 21 сеп 2025 | 23:44
  • 6004
  • 4
Ботев (Пловдив) срази десетима от Септември и надигна малко глава

Ботев (Пловдив) срази десетима от Септември и надигна малко глава

  • 21 сеп 2025 | 19:43
  • 26827
  • 29