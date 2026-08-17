Шериф стъпи накриво срещу новак

Шампионът на Молдова Шериф (Тираспол) не можа да победи новака в местното първенство Реал (Сиреци). Срещата завърши 1:1, а Иван българският вратар на гостите Иван Дюлгеров не беше в групата на тима.

Хайдер Асприля даде преднина на Шериф в 42-рата минута, но в 78-ата пропусна дузпа, а малко след това Даниел Доска донесе равенството на домакините.

Въпреки разочароващия резултат, отборът от Тираспол е лидер в класирането с 18 точки, следван от Петрокуб и Зимбру с по 14. Вчера Зимбру победи с 4:2 Милсами.

В следващия кръг Шериф ще е домакин на Политехника УТМ.

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