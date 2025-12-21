Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Кишварда
  3. Тонислав Йорданов подлуди Унгария с гол от центъра

Тонислав Йорданов подлуди Унгария с гол от центъра

  • 21 дек 2025 | 20:39
  • 8185
  • 8

Във втори пореден мач Тонислав Йорданов се превърна в герой за своя унгарски тим Кишварда. Този път той вкара единствения гол за победата с 1:0 над Дебрецен като гост в мач от 18-ия кръг на елитната дивизия. В миналия кръг пък българският нападател отново реализира веднъж, а и направи асистенция при драматичното 3:3 срещу Залаегерсег.

Сега Йорданов се разписа в 56-ата минута си шут директно от центъра, с което фиксира третия си гол от началото на сезона в унгарския шампионат.

Привлеченият от Арда играч беше титуляр за Кишварда и остана на терена до 89-ата минута, когато беше заменен.

Тимът на Тонислав е новак в елита, като засега заема престижното шесто място.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

С човек по-малко и след героични намеси на Митов Абърдийн все пак преклони глава пред Селтик

С човек по-малко и след героични намеси на Митов Абърдийн все пак преклони глава пред Селтик

  • 21 дек 2025 | 19:40
  • 3504
  • 1
Байерн завърши годината с убедителна победа

Байерн завърши годината с убедителна победа

  • 21 дек 2025 | 20:23
  • 6762
  • 100
Рафиня, Ямал и вратарят гарантираха спокойни празници за Барселона на върха

Рафиня, Ямал и вратарят гарантираха спокойни празници за Барселона на върха

  • 21 дек 2025 | 19:08
  • 22538
  • 514
Битката на дъното завърши без голове

Битката на дъното завърши без голове

  • 21 дек 2025 | 18:48
  • 755
  • 0
В Ливърпул имат сериозни притеснения за сериозността на контузията на Исак

В Ливърпул имат сериозни притеснения за сериозността на контузията на Исак

  • 21 дек 2025 | 18:29
  • 10018
  • 8
Торино удари Сасуоло като гост

Торино удари Сасуоло като гост

  • 21 дек 2025 | 18:03
  • 1085
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Рафиня, Ямал и вратарят гарантираха спокойни празници за Барселона на върха

Рафиня, Ямал и вратарят гарантираха спокойни празници за Барселона на върха

  • 21 дек 2025 | 19:08
  • 22538
  • 514
Морган Роджърс попари Ман Юнайтед с два брилянтни гола и донесе 10-а поредна победа на Астън Вила

Морган Роджърс попари Ман Юнайтед с два брилянтни гола и донесе 10-а поредна победа на Астън Вила

  • 21 дек 2025 | 20:27
  • 18736
  • 64
Марица срази Левски и грабна efbet Купа на България

Марица срази Левски и грабна efbet Купа на България

  • 21 дек 2025 | 17:22
  • 12293
  • 10
Терзиев за стадион "Георги Аспарухов": Важен проект, който вярвам, че ще се реализира в близките години

Терзиев за стадион "Георги Аспарухов": Важен проект, който вярвам, че ще се реализира в близките години

  • 21 дек 2025 | 10:37
  • 32677
  • 225
Данаил Димов: Колкото и съдии да бъдат купени – Стефка Костадинова е задраскана от МОК

Данаил Димов: Колкото и съдии да бъдат купени – Стефка Костадинова е задраскана от МОК

  • 21 дек 2025 | 12:21
  • 19416
  • 35
Редица звезди се включиха в турнира в подкрепа на Любо Пенев

Редица звезди се включиха в турнира в подкрепа на Любо Пенев

  • 21 дек 2025 | 13:32
  • 12333
  • 20