Тонислав Йорданов подлуди Унгария с гол от центъра

Във втори пореден мач Тонислав Йорданов се превърна в герой за своя унгарски тим Кишварда. Този път той вкара единствения гол за победата с 1:0 над Дебрецен като гост в мач от 18-ия кръг на елитната дивизия. В миналия кръг пък българският нападател отново реализира веднъж, а и направи асистенция при драматичното 3:3 срещу Залаегерсег.

Сега Йорданов се разписа в 56-ата минута си шут директно от центъра, с което фиксира третия си гол от началото на сезона в унгарския шампионат.

Привлеченият от Арда играч беше титуляр за Кишварда и остана на терена до 89-ата минута, когато беше заменен.

Тимът на Тонислав е новак в елита, като засега заема престижното шесто място.