Унгарци купиха Пламен Андреев от Фейенорд

Дебрецен е новият клуб на Пламен Андреев, научи Sportal.bg. Унгарците купуват българския вратар от Фейенорд, след като преди две години нидерландският гранд го привлече от Левски. 21-годишният софиянец имаше два периода като преотстъпен под наем - в Расинг Сантандер и Лех (Познан), но сега отива при "червено-белите" срещу трансферна сума и тригодишен договор. Дебрецен завърши на четвърто място в шампионата на Унгария, което му донесе място в Лига на конференциите. Там "Локи", каквото е прозвището на отбора, ще срещне победителя от двойката Марсакслок - Пюник.

От този месец старши треньор на Дебрецен е естонецът Герт Ремел, а клубен председател е британецът Марк Стот, който има сериозни амбиции. Спортен директор пък е бившият страж на Ливърпул и Болтън Адам Богдан, като именно някогашният съотборник на Мартин Петров в Уондърърс е настоял за привличането на Андреев. Както е известно, вратарят е юноша на Левски - през 2023 г. той записа рекорд под рамката на "сините", недопускайки като дебютант гол в евротурнирите цели 349 минути.

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