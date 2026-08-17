Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Апоел (Тел Авив)
  3. Краев и компания ще играят финал срещу Макаби (Тел Авив)

Краев и компания ще играят финал срещу Макаби (Тел Авив)

  • 17 авг 2026 | 04:48
  • 287
  • 0
Краев и компания ще играят финал срещу Макаби (Тел Авив)

Градските съперници Апоел (Тел Авив) и Макаби (Тел Авив) ще се срещнат на финала на турнира "Тото Къп", с който започва сезонът в Израел. На полуфиналите Апоел елиминира Кирят Шмона след победа с 2:1, а Макаби се наложи с 1:0 над Нетаня.

Андриан Краев и още няколко основни футболисти на Апоел получиха почивка преди тежкото гостуване на Аталанта в плейофите на Лигата на конференциите. Кирят Шмона поведе с гол на Адриан Угариса в 6-ата минута, но в средата на полувремето остана в намален състав заради червен картон на Офир Бенбеништи. Драмата настъпи в самия край на срещата, когато гостите от Тел Авив вкараха два гола благодарение на тийнейджъра Даниел Дапа и се класираха за финала.

Макаби имаше много тежък мач с ЦСКА в Лига Европа и въпреки че спечели с 3:1 в София, отпадна с общ резултат 3:4.

Старши треньорът Кени Милър заложи на почти същия състав, който излезе на стадион "Васил Левски" в четвъртък. Националът на Кабо Верде Елио Варела отбеляза единствения гол в 17-ата минута и прати Макаби на финала, който ще се изиграе на 1 декември.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Българи зад граница

Андреа Христов смени Бастунов при загуба на Визела

Андреа Христов смени Бастунов при загуба на Визела

  • 17 авг 2026 | 06:12
  • 1033
  • 0
Първа победа за Мартин Минчев и Краковия

Първа победа за Мартин Минчев и Краковия

  • 16 авг 2026 | 21:07
  • 890
  • 0
Християн Петров и Хееренвеен взеха точка от гостуването си на Аякс

Християн Петров и Хееренвеен взеха точка от гостуването си на Аякс

  • 16 авг 2026 | 19:55
  • 1436
  • 0
Йоан Стоянов изигра цял мач при тежко поражение на Апоел (Беер Шева)

Йоан Стоянов изигра цял мач при тежко поражение на Апоел (Беер Шева)

  • 15 авг 2026 | 23:44
  • 1752
  • 1
Ал-Таавон откри сезона с нулево реми, Марин Петков с цял мач

Ал-Таавон откри сезона с нулево реми, Марин Петков с цял мач

  • 15 авг 2026 | 22:47
  • 1189
  • 2
Тонислав Йорданов игра в края при драматична загуба на Кишварда

Тонислав Йорданов игра в края при драматична загуба на Кишварда

  • 15 авг 2026 | 22:27
  • 1182
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Дунав смълча "Лаута"! Пропадането на Локомотив (Пд) е видимо

Дунав смълча "Лаута"! Пропадането на Локомотив (Пд) е видимо

  • 16 авг 2026 | 23:13
  • 35819
  • 122
Десет от ЦСКА “смляха” Ботев (Враца) за най-голямата победа в първенството, дебютант с две асистенции и червен картон

Десет от ЦСКА “смляха” Ботев (Враца) за най-голямата победа в първенството, дебютант с две асистенции и червен картон

  • 16 авг 2026 | 20:54
  • 108061
  • 346
Янев каза какво иска от Иту и заяви: По-добро начало не можем да искаме от него

Янев каза какво иска от Иту и заяви: По-добро начало не можем да искаме от него

  • 16 авг 2026 | 21:30
  • 15404
  • 36
Арсенал разпиля Манчестър Сити в дебюта на Мареска и взе първия трофей

Арсенал разпиля Манчестър Сити в дебюта на Мареска и взе първия трофей

  • 16 авг 2026 | 18:55
  • 50678
  • 100
Десетима от Ланс шокираха ПСЖ за исторически триумф

Десетима от Ланс шокираха ПСЖ за исторически триумф

  • 16 авг 2026 | 23:40
  • 16530
  • 9
Стилияна Николова е световна шампионка на бухалки

Стилияна Николова е световна шампионка на бухалки

  • 16 авг 2026 | 16:53
  • 32941
  • 40