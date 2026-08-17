Краев и компания ще играят финал срещу Макаби (Тел Авив)

Градските съперници Апоел (Тел Авив) и Макаби (Тел Авив) ще се срещнат на финала на турнира "Тото Къп", с който започва сезонът в Израел. На полуфиналите Апоел елиминира Кирят Шмона след победа с 2:1, а Макаби се наложи с 1:0 над Нетаня.

Андриан Краев и още няколко основни футболисти на Апоел получиха почивка преди тежкото гостуване на Аталанта в плейофите на Лигата на конференциите. Кирят Шмона поведе с гол на Адриан Угариса в 6-ата минута, но в средата на полувремето остана в намален състав заради червен картон на Офир Бенбеништи. Драмата настъпи в самия край на срещата, когато гостите от Тел Авив вкараха два гола благодарение на тийнейджъра Даниел Дапа и се класираха за финала.

Макаби имаше много тежък мач с ЦСКА в Лига Европа и въпреки че спечели с 3:1 в София, отпадна с общ резултат 3:4.

Старши треньорът Кени Милър заложи на почти същия състав, който излезе на стадион "Васил Левски" в четвъртък. Националът на Кабо Верде Елио Варела отбеляза единствения гол в 17-ата минута и прати Макаби на финала, който ще се изиграе на 1 декември.

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