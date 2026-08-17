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  3. Джаспър изгледа от пейката зрелищно равенство на Стандард (Лиеж)

Джаспър изгледа от пейката зрелищно равенство на Стандард (Лиеж)

  • 17 авг 2026 | 03:05
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Джаспър изгледа от пейката зрелищно равенство на Стандард (Лиеж)

Силвестър Джаспър не се появи в игра за Стандард (Лиеж), който направи 3:3 при гостуването си на Мехелен в среща от 2-рия кръг на белгийското първенство. Бившият младежки национал на България беше в групата за мача, но остана на пейката.

Стандард доминираше до почивката и си осигури комфортен аванс с голове на Бернар Нгуене (9') и Аднан Абид (22'). Домакините обаче намалиха в добавеното време на първата част чрез Терънс Куду и това им вдъхна голяма доза увереност, че са способни да обърнат двубоя.

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В 65-ата минута Абид вкара трети гол за гостите от Лиеж, но Мехелен се измъкна от почти невъзможна ситуация и се добра до равенството. В 89-ата минута домакините получиха дузпа и Майрон ван Бредероде я реализира, а в 12-тата добавена минута отново той се разписа от бялата точка и лиши Стандард от победата.

Андерлехт изненадващо отстъпи с 0:1 като гост на Беверен, Ломел отстъпи със същия резултат на Шарлероа, а Гент надви с 2:1 Ла Лувиер и е един от четирите отбора с пълен актив след втория кръг.

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