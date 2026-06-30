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Дадоха много малко билети на Левски за гостуването в ШЛ - ето как ще се процедира

  • 30 юни 2026 | 12:11
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Слушай на живо: Борац Баня Лука - Левски

От ръководството на Левски излязоха с важна информация относно гостуването на Борац (Баня Лука) от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. От Герена са се опитали да уредя повече от традиционните 5% от капацитета на стадиона за гостуващи фенове, но не са успели. Така от клуба обявиха как феновете на "сините", които искат да пътуват за Босна могат да се сдобият с билет.

Ето какво написаха от Левски:

Левскари,

Ръководството на съперника ни в първия квалификационен кръг на UEFA Champions League, „Борац“ (Баня Лука), позовавайки се на разпоредбите на УЕФА, предоставя 5% от капацитета на своя стадион на „синята“ публика. По тази причина ПФК „Левски“ ще разполага с изключително ограничено количество билети за свободна продажба. Въпреки всички опити от страна на клуба за разширяване на квотата, решението е окончателно и не подлежи на преразглеждане.

С оглед на сериозния интерес днес в 16:00 ч. на официалния сайт на клуба ще бъде активирана форма за заявка на билет за притежателите на абонаментни карти за сезон 2026/27. Всеки абонамент дава право на една заявка и съответно – един билет за гостуването. Регистрацията ще бъде активна до 16:00 ч. в сряда, 1 юли.

След този срок клубът ще се свързва поетапно с регистриралите се – по реда на получаване на заявките – до изчерпване на отпуснатата квота от билети. Привърженици, които са поръчали абонаментна карта за сезон 2026/27, но все още не са я получили, трябва да впишат в полето за номер на картата код 1914, като след подаването на заявката нашият екип ще го попълни служебно. Благодарим ви за разбирането и за безрезервната подкрепа.

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