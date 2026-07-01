Борац сложи козирка на стадиона преди мача с Левски (снимка)

Съперникът на Левски в първия квалификационен кръг на ШЛ - Борац (Баня Лука), се похвали с новопоставена козирка на една от трибуните. Шампионът на Босна публикува и снимка, твърдейки, че тя ще е напълно завършена до двубоя със “сините”. Българският първенец гостува в Босна на 7 юли.

“Остават седем дни до първия ни европейски тест за новия сезон и цялата работа по източната трибуна се извършва ускорено. Покривът на „изтока“ вече е придобил форма и цялата работа трябва да приключи до края на седмицата. На източната трибуна са направени още няколко подобрения които ще допринесат за по-добър външен вид на самата трибуна, но и значително ще подобрят условията за всички фенове на Борац, които следят мачовете от тази част на Градския стадион.

Ще се видим на Градската трибуна, нека Изтокът реве както никога досега!”, гласи официалното съобщение от клуба.

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