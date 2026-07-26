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Хаджиевски: Много сме щастливи

  • 26 юли 2026 | 23:54
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Изказване на треньора на Спартак 1918 Варна Гьоко Хаджиевски след градското дерби от 2-ия кръг на efbet лига срещу Черно море, завършило 3:0 за „соколите“.

"Нормално е, че няма човек при нас, който не е щастлив днес. Ако за нещо съм особено щастлив, повече от трите точки е, че дербито между Черно море и Спартак винаги е повече от три точки. Дълго време се чакаше победа над Черно море. Миналия сезон, не знам, мисля, че седемдесет години нямаше Спартак точка от ЦСКА в София. Сега една друга традиция днес явно се срути и това е повече от трите точки. Мисля, че направихме хората да са много щастливи, да вярват в своя отбор и още повече хора да отидат в ятото на „соколите“.

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Мога да кажа, че в подготовката за мача най-важно ни беше да имаме контрол в средата, да я държим. Затова играхме с повече халфове. Играхме и с два нападатели. Не играхме с повече централни защитници, но трудно беше първото полувреме. Нонстоп търсех от Дамян Йорданов, Жота Лопес и Томаш Силва да задържат топката, да проиграват повече.

Дуели много. Остро играеше Черно море. Трудно беше да се задържи топката, а аз непрекъснато и на полувремето търсех да имаме малко повече контрол, да задържим топката, да отиде към другата страна. И мисля, че тази тактическа дисциплина, която футболистите запазиха и в маркирането, ги държахме далеко от нашата голлиния. Видяхте, че крайните защитници на Черно море трудно можеха до шестнайсет метра при нас да дойдат, значи много далеко ги държахме от нашата врата.

Много тичахме, всички изтичаха много. Дисциплинирани, с пълна концентрация играхме мача и накрая бяхме достатъчно, въпреки че може да изглежда, че като защитници не го бяхме построили, но ние карахме три гола, което означава, че и нападението функционираше. В течение на мача освежихме линиите и задържахме позицията на терена.

Не искам прекалено да говоря, сега да се правя прекалено мъдър след три на нула. Илиан Илиев е голям треньор. Аз знам, че такива мачове понякога има, на всеки може да се случи това. Дадоха всичко. Имаше страшен натиск в течение на мача към нас, но честитя на нашите играчи, които още веднъж казвам, според мен най-важното е, че задържахме позицията на терен. Не се прибрахме с повече футболисти, не се разделихме, компактни бяхме, доста единоборства взехме и бяхме доста експлозивни в контра нападение“.

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