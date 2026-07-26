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Илиан Илиев: Подарихме мача на Спартак (Варна)

  • 26 юли 2026 | 23:51
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Изказване на треньора на Черно море Илиан Илиев след градското дерби от 2-ия кръг на Първа лига между „моряците“ и Спартак 1918 Варна, завършило 0:3 за символичните гости.

"Веднага мога да ви кажа причините за загубата, но като цяло подарихме мача на Спартак с нашите несигурности и грешки, които допуснахме и при първия, и при втория, а и дори и третия гол. Като цяло игрово мисля, че стана мач, особено второто полувреме, когато ние тръгнахме по-масирано да търсим изравняване на резултата.

Създадохме доста ситуации и ги изпуснахме, за съжаление. Тази грешка за втория гол просто успокои Спартак, но при два на нула в последните секунди не трябва да оставяме да направят атака, защото каквото и да е, не е приятно да загубиш с три гола, и то дерби. Но това, което направихме второто полувреме, мисля, че статистиката показа, че сме опитвали всичко, за да изравним. Някой път, както се казва, не можеш да отбележиш и особено като вкараш тази несигурност при почти всяко минаване на центъра.

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Тази несигурност отзад в защитата ни се отрази на целия отбор. Но пак казвам и без да преувеличавам, на първо гледане две, три думи си казахме и мисля, че допуснахме абсурдни голове, когато ги допускаш, нямаш минимум шанс да не загубиш.

Казах като цяло несигурността в защита и то опитни хора, и то хора, на които сме разчитали в други мачове и са ни били опора. Но да не влизаме в детайли, да не обвиняваме първи, втори, трети. Тази несигурност в защитата ни повлия особено втория гол, когато имаше време още да опитаме да обърнем мача. Така, че подарихме два гола, първия и втория, а за третия вече естествено, вече да говорим не толкова за разум, колкото е емоция.“, каза Илиев.

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