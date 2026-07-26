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Иту: Мисля, че можем да постигнем повече от миналия сезон

  • 26 юли 2026 | 23:34
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Халфът на Локомотив (Пловдив) Каталин Иту бе много доволен от победата с 2:1 над Септември София. Румънецът вкара гол и направи асистенция за успеха на своя отбор. 

Локомотив (Пловдив) пребори Септември с късен гол и румънски герой
Локомотив (Пловдив) пребори Септември с късен гол и румънски герой

"Благодарен съм за това, което направихме днес. Знам, че беше труден двубой. Започнахме добре, вкарахме гол, но след това Септември изравни. На почивката си поговорихме и се върнахме по-добри. Надявам се да постигам все повече за Локомотив. Надявам се, че можем да стигнем по-далеч от миналия сезон. Загубихме в края и за Купата, и баража за Европа. Надявам се да постигнем целта си. Благодаря на феновете. Знам, че ни подкрепят дори, когато нещата не се получават. Няма нищо невъзможно за нас, защото те са зад нас. Благодаря им от сърце", каза Иту. 

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