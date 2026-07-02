Левски обяви програмата си до първия мач срещу Борац (Баня Лука)

Левски обяви програмата си до гостуването на Борац в Баня Лука в първия двубой от първия квалификационен кръг на Шампионската лига, който е на 7 юли (вторник) от 21:30 часа. Играчите на Хулио Веласкес почиват днес, а утре имат сутрешна тренировка от 10:00 часа, за която само първите 15 минути ще бъдат открити за фенове и представителите на медиите.

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Заниманията в събота и неделя ще бъдат закрити, като треньорът ще пробва тактическите варианти за гостуването на шампиона на Босна и Херцеговина. В понеделник "сините" ще тренират от 20:30 часа на стадион "Градски" в Баня Лука, като отново само 15 минути ще бъдат отворени за репортерите.

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