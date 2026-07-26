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Косич: Трябва да се подобряваме

  • 26 юли 2026 | 23:44
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Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич бе доволен от успеха на своя тим срещу Септември в среща от втория кръг на Първа лига. "Черно-белите" успяха да измъкнат трите точки с попадение на Каталин Иту в края на мача за 2:1 и така записаха първа победа през новия сезон. 

Локомотив (Пловдив) пребори Септември с късен гол и румънски герой
Локомотив (Пловдив) пребори Септември с късен гол и румънски герой

"Всеки мач за Локомотив е труден. Нов сезон - същата енергия. Миналата седмица може би заслужавахме повече, но не взехме нищо. Трябва да призная, че днес Септември ни създаде много проблеми. Успяхме да намерим решение и взехме трите точки. Не съм доволен как се представихме в защита. Трябва да се подобряваме", коментира след мача Косич. 

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"Имаме много ситуации, които трябва да развиваме по-добре. Едно положение през второто полувреме ни беше достатъчно, но Септември също имаше шансове да реализира. През миналия сезон имахме същите проблеми - правим доста голям брой грешки. Опитваме се да се подобряваме в това отношение. Търсим нови играчи в атака, но е трудно да намерим футболисти, които да ни помогнат", допълни още наставникът на Локомотив. 

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