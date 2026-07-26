Треньорът на Септември се оплаква от съдиите: Понякога трябва да играеш срещу два отбора

Новият старши треньор на Септември София – Шимао Фрейташ имаше претенции към съдийството на мача с Локомотив Пловдив. Специалистът е на мнение, че тимът му е трябвало да играе срещу повече от един отбор.

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"Загубихме малко нечестно. Още в началото получихме неприятни новини с контузията на Галин Иванов. Показахме, че сме отбор и може да се борим срещу всеки съперник. Започвам да разбирам някои неща за българското първенство. Става дума за съдиите, но не мога да говоря за съдиите. Понякога трябва да играеш срещу един, а понякога и срещу два отбора. Този мач играхме срещу два отбора. Трябва да се представим на добро ниво в предстоящия мач срещу Левски. Ако успеем да израснем като отбор, може би няма да загубим", каза Фрейташ.

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