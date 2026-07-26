Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Септември (София)
  3. Треньорът на Септември се оплаква от съдиите: Понякога трябва да играеш срещу два отбора

Треньорът на Септември се оплаква от съдиите: Понякога трябва да играеш срещу два отбора

  • 26 юли 2026 | 23:41
  • 389
  • 0

Новият старши треньор на Септември София – Шимао Фрейташ имаше претенции към съдийството на мача с Локомотив Пловдив. Специалистът е на мнение, че тимът му е трябвало да играе срещу повече от един отбор.

Локомотив (Пловдив) пребори Септември с късен гол и румънски герой
Локомотив (Пловдив) пребори Септември с късен гол и румънски герой

"Загубихме малко нечестно. Още в началото получихме неприятни новини с контузията на Галин Иванов. Показахме, че сме отбор и може да се борим срещу всеки съперник. Започвам да разбирам някои неща за българското първенство. Става дума за съдиите, но не мога да говоря за съдиите. Понякога трябва да играеш срещу един, а понякога и срещу два отбора. Този мач играхме срещу два отбора. Трябва да се представим на добро ниво в предстоящия мач срещу Левски. Ако успеем да израснем като отбор, може би няма да загубим", каза Фрейташ.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Локомотив (Пловдив) пребори Септември с късен гол и румънски герой

Локомотив (Пловдив) пребори Септември с късен гол и румънски герой

  • 26 юли 2026 | 23:09
  • 23050
  • 56
Сакатлък! Новият автобус на Спартак забърса колата на съпругата на Илиан Илиев

Сакатлък! Новият автобус на Спартак забърса колата на съпругата на Илиан Илиев

  • 26 юли 2026 | 21:44
  • 17067
  • 19
Грънчов: Бяхме сигурни, че ще ги бием категорично

Грънчов: Бяхме сигурни, че ще ги бием категорично

  • 26 юли 2026 | 21:10
  • 1479
  • 5
Албанци победиха Крумовград

Албанци победиха Крумовград

  • 26 юли 2026 | 20:52
  • 1243
  • 0
Спартак разби Черно море, "соколите" с първи успех на "Тича" от 1993-та

Спартак разби Черно море, "соколите" с първи успех на "Тича" от 1993-та

  • 26 юли 2026 | 20:50
  • 45878
  • 253
Девет гола в Троян! Домакините биха Партизан

Девет гола в Троян! Домакините биха Партизан

  • 26 юли 2026 | 20:13
  • 1969
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Сериозна промяна в ЦСКА - "червените" с нов спортен директор до часове

Сериозна промяна в ЦСКА - "червените" с нов спортен директор до часове

  • 26 юли 2026 | 23:21
  • 14068
  • 62
Локомотив (Пловдив) пребори Септември с късен гол и румънски герой

Локомотив (Пловдив) пребори Септември с късен гол и румънски герой

  • 26 юли 2026 | 23:09
  • 23050
  • 56
Спартак разби Черно море, "соколите" с първи успех на "Тича" от 1993-та

Спартак разби Черно море, "соколите" с първи успех на "Тича" от 1993-та

  • 26 юли 2026 | 20:50
  • 45878
  • 253
Реал Мадрид не спира да харчи, от "Сантиаго Бернабеу" договориха нова сделка за 120 милиона

Реал Мадрид не спира да харчи, от "Сантиаго Бернабеу" договориха нова сделка за 120 милиона

  • 26 юли 2026 | 18:48
  • 34387
  • 42
Перфектен Саръбоюков загря за Европейското с второ злато и рекорден скок

Перфектен Саръбоюков загря за Европейското с второ злато и рекорден скок

  • 26 юли 2026 | 19:19
  • 14499
  • 8
Макларън се завърна, триумф на Ландо Норис в Унгария

Макларън се завърна, триумф на Ландо Норис в Унгария

  • 26 юли 2026 | 17:44
  • 24476
  • 11