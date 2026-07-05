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Реал Мадрид си осигури полуфиналист и отлагане на старта в Ла Лига

  • 5 юли 2026 | 19:37
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Първият кръг на Ла Лига, който започва на 15 август, ще стартира с поне един отложен мач – този между Реал Мадрид и Реал Сосиедад. Причината е, че „белият балет“ ще има поне един свой футболист на полуфиналите на Световното първенство. Със сигурност или Брахим Диас (Мароко), или Килиан Мбапе, Орелиен Чуамени и Ибрахима Конате (Франция) ще достигнат до заключителните етапи на шампионата. Приоритетът на Ла Лига е да гарантира задължителните три седмици почивка за професионалните играчи.

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В официалния календар, одобрен тази седмица, се посочва, че за отлагане е необходимо „наличието на значителен брой играчи на полуфинал или финал на Световното първенство“. Въпреки това президентът на Ла Лига, Хавиер Тебас, увери още през юни, че дори и само един футболист да е в тази ситуация, мачът на неговия отбор ще бъде отложен.

„В първия ден от първия кръг, отборите, които са имали играчи – ще видим точния брой – на полуфинали или финали на тези състезания, в случая Световното първенство, ще изиграят мачовете си през последната седмица от месеца. Останалите отбори ще играят по програма“, заяви тогава Тебас.

„Статистически е ясно, че Реал Мадрид и Барселона вероятно няма да играят през уикенда на 16 август. Атлетик също има много играчи с Испания и се надяваме те да стигнат поне до полуфинал или финал. Но други клубове могат да започнат. Поне 6-7 мача ще се изиграят през този уикенд“, допълни той.

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Срещата Реал МадридРеал Сосиедад вече със сигурност е преместена за края на месеца, 26-27 август. Под въпрос са и двубоите БарселонаАтлетик, АтлетикоМалага и СелтаОсасуна, особено ако Испания се класира за полуфиналите. В другата част на схемата също има много играчи от Ла Лига, състезаващи се за Бразилия (Реал Мадрид и Барселона), Англия (Реал Мадрид и Барселона), Аржентина (Атлетико) и Норвегия (Атлетико).

Въпреки това останалите мачове от кръга ще се проведат по план. „Няма смисъл отбори, чиито играчи са отпаднали в груповата фаза, да не започнат на 14 август, защото така ще се спази едно правило, което се надяваме да се утвърди: 21 дни ваканция и 21 дни предсезонна подготовка за тези отбори с тези играчи“, завърши Тебас.

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Снимки: Gettyimages

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