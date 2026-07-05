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Бяха врагове, сега се снимат със съпругите си

  • 5 юли 2026 | 16:08
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Бяха врагове, сега се снимат със съпругите си

Бившият капитан на Англия Дейвид Бекъм се срещна с един от кошмарите си на футболния терен - Диего Симеоне. Бившата звезда на Манчестър Юнайтед и Реал Мадрид се видя с наставника на Атлетико Мадрид по време на двубоя на Аржентина срещу Кабо Верде на 1/16-финалите на Мондиал 2026 в Маями. Бекс и Чоло бяха сред VIP гостите на сблъсъка, който предложи изключителна 120-минутна драма. Те бяха в компанията на своите съпруги Виктория Бекъм и Карла Перейра, като увековечиха срещата си с обща снимка.

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Двамата бивши футболисти имат общи спомени - на световните финали във Франция преди 28 г. Бекъм получи паметен червен картон, след като изрита при спряла игра Симеоне.

Впоследствие халфът на "червените дяволи" беше нарочен от английската футболна общественост като основен виновник за отпадането на "Трите лъва" от Мондиала, като "Спайс бой" беше освиркван на стадионите на Острова, на които гостуваше с Юнайтед в следващите месеци.

Четири години по-късно Дейвид взе реванш, вкарвайки победната дузпа срещу Аржентина в Сапоро, където двамата с Чоло бяха извели своите страни като капитани. Загубата от Англия имаше основна роля за шокиращото отпадане на звездния тим на Марсело Биелса в предварителната група.

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Снимки: Imago

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